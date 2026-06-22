Ηράκλειο: Με "μποφόρ" η νέα επιχείρηση διάσωσης 48 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων

Νέα ευρεία επιχείρηση των ελληνικών αρχών και της Frontex έλαβε ώρα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, μετά τον επιτυχή εντοπισμό και τη διάσωση 48 μεταναστών που επέβαιναν σε ακυβέρνητη λέμβο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε απόσταση περίπου 42 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Η ξύλινη λέμβος, η οποία ήταν υπερφορτωμένη και έπλεε σε επικίνδυνα νερά, εντοπίστηκε αρχικά από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) της Frontex που πραγματοποιούσε περιπολία στην περιοχή.

Συντονισμένη επιχείρηση υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Αμέσως μετά τον εντοπισμό, κινητοποιήθηκε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος, το οποίο ανέλαβε τη διεύθυνση της επιχείρησης. Στο σημείο έσπευσε παραπλέον σκάφος της Frontex, το πλήρωμα του οποίου ξεκίνησε άμεσα τη διαδικασία περισυλλογής των αλλοδαπών.

Οι προσπάθειες των διασωστών έγιναν υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι έντασης έως και 5 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο ανατροπής της λέμβου. Παρά τα εμπόδια, και οι 48 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο σκάφος της Frontex.

Στους Καλούς Λιμένες οι διασωθέντες

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων για την παροχή πρώτων βοηθειών κα την τυπική διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης.

Η νότια Κρήτη συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταναστευτικών ροών, με τις περιπολίες των αρχών να παραμένουν αυξημένες.

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