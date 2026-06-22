Ηράκλειο - Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Ώρα μηδέν για τον 57χρονο πρώην αντιδήμαρχο

Η δικαστική απόφαση που θα κρίνει το μέλλον του 57χρονου πρώην αντιδημάρχου και δημοτικού συμβούλου του Δήμου Γόρτυνας αναμένεται να εκδοθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου.

Ο κατηγορούμενος φέρεται ως ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του πρώην Κοινοτάρχη Απεσωκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

Για την ίδια υπόθεση κρατούνται ήδη στις φυλακές ο 32χρονος γιος του 57χρονου και ένας 59χρονος βοσκός της οικογένειας, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών καλείται τώρα να λύσει τη διαφωνία που προέκυψε προ ημερών μεταξύ Ανακρίτριας και Εισαγγελέως σχετικά με την προφυλάκιση του πρώην αντιδημάρχου.

Μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης, ο 57χρονος παραμένει σε καθεστώς κατ' οίκον περιορισμού.

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