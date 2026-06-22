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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Ο Άγιος προφήτης Ελισσαίος προστάτης των ελαιοπαραγωγών και των ελαιοτριβείων (εικόνες)

προφήτης Ελισσαίος
clock 07:45 | 22/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τον δικό τους προστάτη Άγιο έχουν πλεόν οι ελαιοπαραγωγοί και οι ελαιοτριβείς. Πρόκειται για τον Άγιο (προφήτη) Ελισσαίο ο οποίος ανακηρύχθηκε επίσημα σε ειδική τελετή που έγινε στον χώρο του ιστορικού ελαιοτριβείου (Φάμπρικα) στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου στο Καρύδι Χανίων.

προφήτης Ελισσαίος

Η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέστηκε το πρωί της Κυριακής προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ.κ. Τίτου, με την ευλογία και τη φροντίδα του Πανοσιολογιωτάτου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Καρυδίου, Πατέρα Ιερεμία.

προφήτης Ελισσαίος

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε η επίσημη Πράξη ορισμού του Αγίου Προφήτη Ελισσαίου ως Προστάτη των Ελαιοπαραγωγών και Ελαιοτριβέων, αναδεικνύοντας με τον πλέον συμβολικό τρόπο τον άρρηκτο δεσμό της πίστης μας με την ελιά, το ελαιόλαδο και τον μόχθο των ανθρώπων της κρητικής γης.

προφήτης Ελισσαίος

Ο Προφήτης Ελισσαίος συνδέεται άμεσα με το λάδι ως σημείο ευλογίας, αφθονίας και θείας πρόνοιας. Έσωσε μια φτωχή χήρα που κινδύνευε να πουλήσει τα παιδιά της ως δούλους εξαιτίας των χρεών, πολλαπλασιάζοντας το λίγο λάδι που της είχε απομείνει.

προφήτης Ελισσαίος

Το θαύμα του πολλαπλασιασμού του ελαίου, όπως καταγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη, αποτελεί διαχρονικό μήνυμα ελπίδας, καρτερίας και εμπιστοσύνης στον Θεό.

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