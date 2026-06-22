Κρήτη: Σπαραγμός για τον γνωστό οδοντίατρο που "έσβησε" στη θάλασσα

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Χανίων η είδηση του θανάτου ενός ιδιαίτερα γνωστού και αγαπητού οδοντιάτρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη θάλασσα της Νέας Χώρας το πρωί του Σαββάτου (20/6).

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του τις πρωινές ώρες του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας, προκαλώντας αναστάτωση σε λουόμενους και περαστικούς που ειδοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο ακολούθησε επιχείρηση ανάσυρσης, ενώ οι διασώστες που έσπευσαν δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Λίγες ώρες αργότερα έγινε γνωστό ότι πρόκειται για τον οδοντίατρο Μανώλη Νικολετάκη, πρόσωπο ιδιαίτερα γνωστό στην πόλη των Χανίων τόσο για την επαγγελματική του πορεία όσο και για την κοινωνική του παρουσία.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και ασθενείς, με δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης και αποχαιρετισμού να δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκινητική ήταν και η δημόσια αναφορά του αδελφού του, ο οποίος αποχαιρέτησε τον εκλιπόντα με λόγια αγάπης και οδύνης.

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