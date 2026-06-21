Ηράκλειο: Νεκρή στα κρατητήρια η κατηγορούμενη μητέρα για την εγκατάλειψη του παιδιού της σε κάδο

Απρόσμενη τροπή πήρε η υπόθεση της 34χρονης γυναίκας που είχε κατηγορηθεί για την εγκατάλειψη του νεογέννητου παιδιού της σε κάδο απορριμμάτων στο Ηράκλειο, καθώς βρέθηκενεκρή το πρωί μέσα στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, όπου κρατούνταν ενόψει της δίκης της. Η γυναίκα είχε μεταφερθεί χθες από τις φυλακές στο Ηράκλειο, προκειμένου να παραστεί την ερχόμενη Τρίτη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, όπου επρόκειτο να δικαστεί για την πολύκροτη υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονη κοινωνική αναστάτωση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 34χρονη πέρασε τη νύχτα στο κελί της χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο, κατά τον πρωινό έλεγχο οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δεν ανταποκρινόταν και αμέσως κινητοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, η γυναίκα είχε ήδη καταλήξει. Οι αρμόδιες αρχές αντιμετωπίζουν, προς το παρόν, τον θάνατό της ως αιφνίδιο περιστατικό, ενώ φως στα ακριβή αίτια αναμένεται να ρίξουν τα ευρήματα της νεκροψίας - νεκροτομής που θα διενεργηθεί.

Η υπόθεση είχε έρθει στο φως τον Μάιο του 2025, όταν η 34χρονη γέννησε στο σπίτι το παιδί της και στη συνέχεια το εγκατέλειψε σε κάδο απορριμμάτων, χωρίς να ενημερώσει τον σύζυγό της. Το βρέφος εντοπίστηκε ζωντανό από διασώστη του ΕΚΑΒ, ο οποίος είχε μεταβεί στην οικία της οικογένειας έπειτα από κλήση για την αντιμετώπιση επιπλοκών που παρουσίασε η γυναίκα μετά τον τοκετό.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: «Ολα έγιναν μέσα στο σπίτι, δεν το είχα σχεδιάσει», ισχυρίστηκε ο 43χρονος για τη δολοφονία της Σταυρούλας

Κρήτη: Νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα 28χρονος οδηγός μηχανής