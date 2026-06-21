Κρήτη: «Ολα έγιναν μέσα στο σπίτι, δεν το είχα σχεδιάσει», ισχυρίστηκε ο 43χρονος για τη δολοφονία της Σταυρούλας

Τον ισχυρισμό ότι όλα έγιναν μέσα στο σπίτι που νοίκιαζε από την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη και ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημά του, προέβαλε ο 43χρονος Σκοπιανός, που μετά από πολύωρη ανάκριση και ενώ βρισκόταν υπό κράτηση κατηγορούμενος για υπόθεση καλλιέργειας 13 δενδρυλλίων χασίς, ομολόγησε ότι αυτός σκότωσε και έθαψε τη γυναίκα.

Όλα έγιναν το πρωί της 30ης Μαϊου, ημέρα που εξαφανίστηκε η Σταυρούλα, και σύμφωνα με τη δική του εκδοχή για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα άρχισε να εξιστορεί ο 43χρονος στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος, περίπου στις 3 τα ξημερώματα.

Ο άνδρας, άλλωστε, ήταν από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο των ερευνών για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την πολύωρη διαδικασία της ανάκρισης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως «όλα έγιναν μέσα στο σπίτι» και πως «δεν το είχα σχεδιάσει», αποδίδοντας το έγκλημα στις συνεχείς προστριβές που, όπως ισχυρίστηκε, είχε με τη γυναίκα, εξαιτίας φθορών στο σπίτι και υπήρχαν συχνοί καβγάδες μεταξύ τους. Ωστόσο, το ενδεχόμενο σεξουαλικού κινήτρου δεν έχει βγει από το κάδρο των ερευνών.

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Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 46χρονη δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο, ενώ στη συνέχεια τη χτύπησε με μαχαίχε στην αριστερή θωρακική κοιλότητα. Αμέσως μετά, ο δράστης φέρεται να τύλιξε τη σορό με σακούλες, ενώ σακούλες εντοπίστηκαν και στο μικρό βαν που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά της.

Λίγο μετά τις 7 το πρωί, ο Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου και ο Υποδιευθυντής Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, Γιάννης Σγουρός, μετέβησαν μαζί με τους αστυνομικούς στο σημείο που υπέδειξε ο κατηγορούμενος, σε περιοχή του Βατολακκου Χανίων, περίπου πέντε χιλιόμετρα από το σπίτι όπου διέμενε και το οποίο νοίκιαζε από την άτυχη γυναίκα.

Εκεί εντοπίστηκε η σορός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, τυλιγμένη μέσα σε σακούλες, όπως είχε περιγράψει ο 43χρονος.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, διαπιστώθηκαν τραύματα που παραπέμπουν σε χτύπημα στο κεφάλι και τραύματα στην αριστερή θωρακική χώρα, με τα ακριβή αίτια θανάτου να αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί είχαν θέσει τον 43χρονο υπό στενή παρακολούθηση, θεωρώντας τον ως βασικό ύποπτο για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Το βράδυ του Σαββάτου, η σύζυγός του παρέμεινε για αρκετές ώρες στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προέκυψαν ουσιαστικά στοιχεία από την κατάθεσή της, ωστόσο η παρουσία της φέρεται να λειτούργησε ως μοχλός πίεσης που οδήγησε τελικά τον κατηγορούμενο στην ομολογία.

Τη Δευτέρα αναμένεται η διαβίβαση της δικογραφίας στον εισαγγελέα για την έκδοση εντάλματος σύλληψης, ενώ την Τρίτη θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.

Ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων Ταξίαρχος κ Κανέλλος Νικολάου θα κάνει δηλώσεις σχετικά με τις εξελίξεις της υπόθεσης εξαφάνισης της ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ Σταυρούλας από Χανιά , αύριο Δευτέρα 22 Ιουνίου και ώρα 10.30 στο Γραφείο του στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων (2ος όροφος).

(στην αρχική φωτο, το σημείο όπου βρέθηκε θαμμένη η άτυχη γυναίκα)

πηγή: protothema.gr

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