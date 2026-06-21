Ηράκλειο: Προφυλακίστηκαν οι 2 από τους 4 για το κύκλωμα "πειρατικής" συνδρομητικής τηλεόρασης

Προφυλακίστηκαν μετά την μαραθώνια απολογία τους στην ανακρίτρια Ηρακλείου, οι δύο εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων για την πολύκροτη υπόθεση του κυκλώματος «πειρατικής» συνδρομητικής τηλεόρασης, με τη φερόμενη ζημία να αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο συνταξιούχος από το Αγρίνιο και ο 40χρονος ιδιωτικός υπάλληλος από το Ηράκλειο.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις αφέθησαν η 39χρονη σύζυγος του ιδιωτικού υπαλλήλου και ο 36χρονος αδελφός της.

Η γυναίκα καλείται να καταβάλει χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ και ο αδελφός της 30.000 ευρώ. Και στους δύο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα των περιοχών τους.

Η 39χρονη ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμιά σχέση με όσα της αποδίδονται και αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο κύκλωμα.

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