Κρήτη: Σεξουαλικά τα κίνητρα της επίθεσης του 43χρονου στη Σταυρούλα Λεβεντάκη

Στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη έχει φτάσει Αστυνομία σύμφωνα με πληροφορίες. Η άτυχη γυναίκα έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας με δράστη τον 43χρονο νοικάρη της με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία.

Μάλιστα όπως αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι Αρχές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πιθανόν το κίνητρο του δράστη να είναι προσωπικής φύσης και πιθανόν σεξουαλικό.

Σεξουαλική επίθεση

Σε αυτό το συμπέρασμα έχουν καταλήξει οι έμπειροι αξιωματικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση από το γεγονός ότι έχουν αποκλειστεί άλλα σενάρια αλλά και από συγκεκριμένα ευρήματα που έχουν εντοπιστεί από την αστυνομική έρευνα στο σπίτι που έμενε ο 43χρονος και όπου τον είχε επισκεφθεί η 45χρονη στις 30 Μαΐου οπότε και χάθηκαν τα ίχνη της.

Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, από τα στοιχεία έχει προκύψει ότι ο δράστης εξαφάνισε μέσα σε λίγη ώρα το πτώμα της άτυχης γυναίκας μετά τη δολοφονία.

Πιθανότατα τύλιξε τη νεκρή γυναίκα με κάποια ρούχα, την μετέφερε στο όχημά του τύπου βαν, όπου εντοπίστηκαν ίχνη αίματος και στη συνέχεια εξαφάνισε το πτώμα σε κάποιο απόμερο σημείο της ευρύτερης περιοχής.

«Με απείλησαν με όπλο για να μη μιλήσω»

Λίγο πριν συλληφθεί από την αστυνομία, ο 43χρονος μίλησε στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, «Φως στο Τούνελ» το βράδυ της Παρασκευής.

«Κινδυνεύει η ζωή μου από τον αδελφό της και τον φίλο του. Εγώ κρύβομαι, γιατί χτες μόλις που έφυγε η αστυνομία από το σπίτι μου μετά από τρεις ώρες ήρθαν στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο να μην πω τίποτα», είπε.

Ο 43χρονος προσπαθεί να βάλει στο κάδρο των ερευνών τον αδελφό της γυναίκας, λέγοντας πως έστειλε κάποιον να τον απειλήσει.

-Ποιος σας απειλεί;

– Ο αδελφός της Σταυρούλας να μη μιλήσω. Ήρθαν στο σπίτι, ξέρανε ποια μέρα θα έρθει η Σταυρούλα. Ένας τύπος μου χτύπησε την πόρτα, του άνοιξα, μπήκε μέσα στο σπίτι με όπλο, με κουκούλες. «Δε θα σου κάνω τίποτα, απλώς θέλω τη Σταυρούλα να την τρομάξω που θα τα γράψει όλα στου Γιάννη. Ούτε στη Σταυρούλα θα κάνω κακό, ούτε σ’ εσένα».

«Είναι το τελευταίο του χαρτί μήπως καταφέρει κάτι που δεν μπορεί να καταφέρει μ αυτά που λέει. Οι περιουσίες ήταν πάντα μοιρασμένες από την ημέρα που αγοραζόταν κάτι, πήγαινε κατευθείαν στο παιδί που θα του έμενε», είπε ο αδελφός της 45χρονης.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας έχει διαγραφεί με τις Αρχές να προσπαθούν να ανακτήσουν το περιεχόμενο. Την ίδια ώρα, αστυνομικοί με drones ερευνούν εξονυχιστικά για να δουν αν υπάρχει κάποιο δρομολόγιο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο ύποπτος.

πηγή: in.gr

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