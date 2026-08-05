Ο Στράτος Τζώρτζογλου έκλεισε τα 61

Γενέθλια έχει ο Στράτος Τζωρτζόγλου και έκλεισε τα 61. Ο ηθοποιός μέσα από ανάρτησή του τόνισε ότι εστιάζει στις ευχάριστες εμπειρίες που έχει βιώσει μέχρι σήμερα.

«Σήμερα γενέθλια. Γιορτάζω τις γλυκόπικρες αποχρώσεις των στιγμών της ζωής μου, του ουράνιου τόξου του ταξιδιού μου. Μετρώ τη ζωή μου με τα χαμόγελα, όχι με τα δάκρυα. Μετρώ την ηλικία μου με τους φίλους, όχι με τα χρόνια. Και αφήνω την καρδιά μου να πετάξει ψηλά. Είναι τόσο όμορφο να ζεις, να ζεις, να ζεις. Καινούρια δεκαετία ξημερώνει, καινούρια ελπίδα κι όλος ο κόσμος είναι ένας κήπος που με περιμένει. Την άκρη, άκρη του ουρανού να πιάσω να φτάσω ως την άλλη πλευρά του ήλιου, να ζήσω με το φως. Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας», έγραψε χαρακτηριστικά.

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