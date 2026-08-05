Η στιγμή που η φωτιά «εισβάλλει» στο Πόρτο Γερμενό και αρχίζει να κατακαίει τα πάντα

Η στιγμή που η μεγάλη πυρκαγιά, η οποία έκαιγε για σχεδόν πέντε συνεχόμενες ημέρες στην Αττικοβοιωτία, φτάνει στο Πόρτο Γερμενό, έχει καταγράφει σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατοικίας.

Όπως φαίνεται στις 01:20 τα ξημερώματα της 1ης Αυγούστου το πύρινο μέτωπο εισέρχεται στην περιοχή με ιδιαίτερα μεγάλη ένταση. Οι ισχυροί άνεμοι «τροφοδοτούν» τη φωτιά, η οποία εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα, καταστρέφοντας τη βλάστηση και καίγοντας ό,τι συναντά στην πορεία της.

Οι εικόνες αποτυπώνουν την έκταση της απειλής, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν και περικυκλώνουν κατοικίες. Όμως, αναδεικνύονται και οι εξαιρετικά δύσκολες επιχειρησιακές συνθήκες που αντιμετώπισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς έδιναν συνεχή μάχη για να συγκρατήσουν το μέτωπο και να προστατεύσουν τόσο τις περιουσίες όσο και τις ανθρώπινες ζωές.

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