Ρουβάς - Ζυγούλη: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Ελούντα μετά τις φήμες χωρισμού

Λίγες εβδομάδες μετά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κρίση στη σχέση τους, η Κάτια Ζυγούλη και ο Σάκης Ρουβάς κάνουν διακοπές στην Ελούντα.
Ο Ηλίας Κοκοτός δημοσίευσε φωτογραφίες στα social media από τη συνάντησή τους.
Η σχέση τους άλλωστε συνδέεται άμεσα με την Ελούντα. Εκεί, το 2003, γνωρίστηκαν στα γυρίσματα διαφημιστικής καμπάνιας και από τότε η Κρήτη απέκτησε για τους δυο τους ιδιαίτερη συναισθηματική αξία.
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