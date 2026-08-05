Ρουβάς - Ζυγούλη: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Ελούντα μετά τις φήμες χωρισμού

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Λίγες εβδομάδες μετά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κρίση στη σχέση τους, η Κάτια Ζυγούλη και ο Σάκης Ρουβάς κάνουν διακοπές στην Ελούντα.

Ο Ηλίας Κοκοτός δημοσίευσε φωτογραφίες στα social media από τη συνάντησή τους.

Η σχέση τους άλλωστε συνδέεται άμεσα με την Ελούντα. Εκεί, το 2003, γνωρίστηκαν στα γυρίσματα διαφημιστικής καμπάνιας και από τότε η Κρήτη απέκτησε για τους δυο τους ιδιαίτερη συναισθηματική αξία.

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