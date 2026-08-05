ΟΠΕΚΑ: Επίδομα 391 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ποιοι μπορούν να το λάβουν

Σημαντική αύξηση καταγράφεται τους τελευταίους μήνες στον αριθμό των πολιτών που λαμβάνουν το επίδομα βαρηκοΐας - κώφωσης από τον ΟΠΕΚΑ, μετά τη διεύρυνση των προϋποθέσεων ένταξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης.







Οι αλλαγές που εφαρμόστηκαν επέτρεψαν σε χιλιάδες περισσότερους πολίτες να αποκτήσουν πρόσβαση στην παροχή, οδηγώντας σε αισθητή αύξηση τόσο των δικαιούχων όσο και της σχετικής δημόσιας δαπάνης.



Μέσα σε διάστημα περίπου ενός έτους, ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων αυξήθηκε εντυπωσιακά, καθώς από περίπου 6.300 άτομα έφτασε πλέον τους 12.200 δικαιούχους. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην κατάργηση περιορισμών που ίσχυαν στο παρελθόν και απέκλειαν σημαντικές κατηγορίες πολιτών από τη συγκεκριμένη ενίσχυση.



Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος παραμένει η πιστοποίηση αναπηρίας σε ποσοστό τουλάχιστον 67% από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Ωστόσο, πλέον δεν εφαρμόζονται ηλικιακά όρια για τη χορήγησή του, ενώ δεν προβλέπονται ούτε εισοδηματικά κριτήρια, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των πολιτών που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.



Ιδιαίτερα καθοριστική θεωρείται η ένταξη στην παροχή των ατόμων ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα δεν είχε μέχρι πρότινος δικαίωμα λήψης του επιδόματος, με αποτέλεσμα η νέα ρύθμιση να αυξήσει αισθητά τον αριθμό των ωφελούμενων και να ενισχύσει την κοινωνική προστασία των ατόμων με βαρηκοΐα ή κώφωση.



Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται σήμερα σε 391 ευρώ μηνιαίως και καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ σε όσους πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα, η συνολική μηνιαία δαπάνη για τη χρηματοδότηση της συγκεκριμένης παροχής έχει σχεδόν διπλασιαστεί, καθώς αυξήθηκε από περίπου 2,5 εκατ. ευρώ σε περίπου 4,8 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη σημαντική διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων.



Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ακόμη ότι, όταν ένας πολίτης λαμβάνει άλλη οικονομική ενίσχυση για την ίδια πάθηση, η οποία όμως είναι χαμηλότερη από το ποσό των 391 ευρώ, ο ΟΠΕΚΑ καταβάλλει τη διαφορά, ώστε το συνολικό ποσό που εισπράττει ο δικαιούχος να φτάνει στο ύψος του επιδόματος. Αντίθετα, όταν η άλλη παροχή είναι ίση ή μεγαλύτερη από τα 391 ευρώ, δεν καταβάλλεται πρόσθετη οικονομική ενίσχυση.



Παράλληλα, η λήψη σύνταξης δεν επηρεάζει το δικαίωμα καταβολής του επιδόματος. Οι συνταξιούχοι μπορούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση, εφόσον διαθέτουν την απαιτούμενη πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ και πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Με τις νέες ρυθμίσεις, ο ΟΠΕΚΑ επιχειρεί να διευρύνει την κάλυψη των ατόμων με προβλήματα ακοής, ενισχύοντας περισσότερους πολίτες που μέχρι πρόσφατα έμεναν εκτός του συστήματος κοινωνικής προστασίας.

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