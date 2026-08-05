Κωνσταντίνος Φλώρος: Όποιος πατήσει ελληνικό έδαφος πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα τον ρωτήσουμε ποιος είναι

Σε μία εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για τα εξοπλιστικά που τρέχει η Ελλάδα και για τα F-35, ο επίτιμος Α/ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος ανοίγει τα χαρτιά του







Μιλά για τις τουρκικές προκλήσεις και την αναθεωρητική στρατηγική του Ερντογάν, ενώ ανακαλεί κρίσιμες λεπτομέρειες από τις αλλεπάλληλες κρίσεις στο πεδίο τα προηγούμενα χρόνια, όπως και σημαντικές πτυχές από τη συνεργασία του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για μια σειρά κρίσιμων αποφάσεων.





"H είσοδος της Ελλάδος και σε αυτό το εμβληματικό πρόγραμμα βασίζεται στο συνολικό 15ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα 2021-34, το οποίο συνετάχθη το 2020-21 επί των ημερών μου, ενεκρίθη από την κυβέρνηση και εν πολλοίς τρέχει και σήμερα, με διαφορετικά ίσως ονόματα και ταμπέλες. Εκείνο το εξοπλιστικό πρόγραμμα απέφερε μέχρι στιγμής αυτά για τα οποία καμαρώνει η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, δηλαδή τα Rafale, τις νέες φρεγάτες FDI, τα ελικόπτερα Romeo για το Π.Ν., τα Μ117, τον ταχύ εκσυγχρονισμό των F16 σε Viper, τα Spike NLOS, τα Rampage, τις συλλογές Spice, τις τορπίλες βαρέος τύπου για τα ΥΒ 214, τα ΤΟΜΑ Marder, την αναβάθμιση των Apache, τα Island, τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη Μ-346 στο νέο Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα και άλλα πολλά μικρότερα προγράμματα και υποπρογράμματα - και βεβαίως τις σχεδόν 60 συμφωνίες Εν Συνεχεία Υποστήριξης (FOS) για δεκάδες κύρια μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων με τις οποίες κινείται και δρα μέχρι σήμερα το στράτευμα. Η Πολεμική Αεροπορία, όντως, με την είσοδο στο πρόγραμμα των F-35 από το 2023 εισήλθε στο πολύ κλειστό club των χρηστών αυτού του μοναδικού αεροσκάφους, το οποίο με τα σπάνια χαρακτηριστικά που διαθέτει κυριαρχεί στο πεδίο των επιχειρήσεων. Η επιστολή του 2023 προς τις ΗΠΑ αφορούσε 20+20 (προαίρεση) αεροσκάφη, και ελπίζω ότι θα υλοποιηθεί σύντομα στο μέλλον. Η Πολεμική Αεροπορία λοιπόν δεν αλλάζει απλώς πίστα, εισήλθε στο μέλλον. Απαιτείται άμεσα και παραγγελία των κατάλληλων όπλων φυσικά" τονίζει μεταξύ άλλων.







Σε άλλο σημείο τονίζει απαντώντας στην ερώτηση του Πρώτου Θέματος «όποιος πατήσει ελληνικό έδαφος, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα τον ρωτήσουμε ποιος είναι». Αυτό εξακολουθεί να ισχύει ως δόγμα; "Εκτιμώ ότι εξακολουθεί, γιατί είναι η μοναδική απάντηση σε απειλές του τύπου «θα έρθουμε νύχτα», «θα πατήσουμε το πόδι μας στα νησιά» κ.λπ. Αυτό φυσικά και πρέπει να είναι το δόγμα, γιατί είναι αυτή καθαυτή η αποτροπή, ο πυρήνας της. Και όπως είδατε και το είδε όλη η κοινωνία, αυτό δεν έγινε. Η αποτροπή έπιασε, κανείς δεν πάτησε πόδι. Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε μόνο σε αυτό. Είχα πει και κάτι άλλο που πρέπει να είναι δόγμα: για την Ελλάδα δεν υπάρχει σημειακή κρίση, όπως ακούγαμε για χρόνια. Αν προκληθούμε σε ένα σημείο που προφανώς θα είναι το πιο αδύναμο -γιατί και οι Τούρκοι δεν είναι αφελείς-, εμείς δεν πρέπει να δώσουμε τον αγώνα στο πιο αδύναμο σημείο. Η Τουρκία θα πρέπει να είναι σίγουρη και να ξέρει ότι αν κάνει κάτι τέτοιο, οι επιχειρήσεις θα επεκταθούν σε όλο το μέτωπο της αντιπαράθεσης, από το Ορμένιο του Εβρου ως το Καστελόριζο, και ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του".

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