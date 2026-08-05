Η ευρωπαϊκή χώρα που ανακηρύχθηκε ως το καλύτερο μέρος στον κόσμο για να ζει κανείς

Αν σκέφτεστε να μετακομίσετε στο εξωτερικό, υπάρχει μία μικρή ευρωπαϊκή χώρα , η οποία μόλις ξεπέρασε τον υπόλοιπο κόσμο και ανακηρύχθηκε η πιο βιώσιμη χώρα στον πλανήτη.

Ποια πιστεύετε ότι είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο για να μετακομίσετε αυτή τη στιγμή; Το πιθανότερο είναι ότι ένα μικροσκοπικό έθνος της Βαλτικής δεν ήταν το πρώτο μέρος που σας ήρθε στο μυαλό. Κι όμως, σύμφωνα με μια ναι παγκόσμια κατάταξη, θα έπρεπε να ήταν. Ο Δείκτης Παγκόσμιας Μετεγκατάστασης Rumavi 2026 ανακήρυξε την Εσθονία ως την καλύτερη χώρα στον πλανήτη για να μετακομίσει κανείς, ξεπερνώντας μέρη όπως η Σιγκαπούρη και η Μαλαισία.

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(Η είσοδος στην Παλιά Πόλη του Ταλίν – πρωτεύουσα της Εσθονίας)

Ο δείκτης βαθμολογεί 192 χώρες και περιοχές σε 24 διαφορετικές μετρήσεις, καλύπτοντας τα πάντα, από τις φορολογικές δομές και το κόστος διαβίωσης έως την υγεία, την ασφάλεια και το πόσο εύκολο είναι να κοινωνικοποιηθείς. Ακόμα καλύτερα, αναγνωρίζει ότι μια τετραμελής οικογένεια χρειάζεται διαφορετικά πράγματα από έναν ελεύθερο επαγγελματία, επομένως σταθμίζει τα δεδομένα για να δημιουργήσει τις αντίστοιχες λίστες.

Ποιο είναι το καλύτερο μέρος για μετεγκατάσταση;



Γιατί, λοιπόν, ξαφνικά η Εσθονία έχει τα πάντα; Η ​​χώρα έχει αφιερώσει χρόνια στην οικοδόμηση της φήμης της ως μίας από τις πιο προηγμένες ψηφιακές κοινωνίες στον κόσμο. Το διάσημο πρόγραμμα ηλεκτρονικής διαμονής της σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε μια εταιρεία της ΕΕ εντελώς διαδικτυακά χωρίς να χρειάζεται να πατήσετε ποτέ το πόδι σας εκεί, και η βίζα ψηφιακού νομάδα ήταν μία από τις πρώτες του είδους της στην Ευρώπη. Αν προσθέσουμε σε αυτά την καλή υγειονομική περίθαλψη, τα χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας και έναν απλό τρόπο για να εγκατασταθείτε, είναι μια χώρα που καλύπτει σχεδόν κάθε απαίτηση.

Η Σιγκαπούρη και η Μαλαισία συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα, με την Πορτογαλία να βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Η υπόλοιπη δεκάδα αποτελείται από χώρες όπως η Ταϊβάν , η Λιθουανία, το Χονγκ Κονγκ, ο Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, η Τσεχία και η Μάλτα.

Οι 10 καλύτερες χώρες στον κόσμο για να μετεγκατασταθεί κάποιος



Εσθονία



Σιγκαπούρη



Μαλαισία



Πορτογαλία



Ταϊβάν



Λιθουανία



Χονγκ Κονγκ



Άγιος Χριστόφορος και Νέβις (Καραϊβική)



Τσεχία



Μάλτα

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