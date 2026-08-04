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ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δεκάδες βόμβες και βλήματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου αποκάλυψε η μεγάλη φωτιά στο Μπορντό

Γαλλία
clock 12:16 | 04/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στο Μπορντό της νοτιοδυτικής Γαλλίας αποκάλυψε βόμβες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου κοντά στο χωριό Πορζ, όπου οι κάτοικοι μπόρεσαν να επιστρέψουν σήμερα, αφού ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις των πυροτεχνουργών.

Στην κοινότητα αυτή, όπου περισσότερα από 180 σπίτια κάηκαν, τέσσερις οβίδες μήκους περίπου 30 εκατοστών η καθεμία, σκουριασμένες και καλυμμένες με χώματα, κείτονταν σήμερα το πρωί στη μέση ενός καμένου οικοπέδου. Σε έναν φράχτη, ένα θραύσμα οβίδας είχε ανοίξει μια τρύπα σε μέγεθος μπάλας του τένις. Συνολικά, βρέθηκαν περίπου 400 οβίδες και πυρομαχικά, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι κάτοικοι δύο τετραγώνων, που είχαν αποκλειστεί μέχρι να αποναρκοθετηθεί ο χώρος, επέστρεψαν μόλις σήμερα το πρωί, πολλές ώρες μετά τους συγχωριανούς τους.

«Κίνδυνος θανάτου, παρουσία οβίδων» έγραφαν τα πλακάτ που είχαν τοποθετηθεί στην περίμετρο.

Φωτιά και... εκρήξεις

Ενώ μαινόταν η πυρκαγιά, ακούγονταν εκρήξεις και οι κάτοικοι αρχικά τις απέδωσαν σε φιάλες υγραερίου που ανατινάζονταν. Είναι πιθανό όμως να επρόκειτο για αυτές τις οβίδες, είπε ο αρχηγός της πυροσβεστικής Τομά Μιμιάγκ.

Τα πυρομαχικά θα αποθηκευτούν και στη συνέχεια θα καταστραφούν σε κάποιο στρατόπεδο.

Τα περισσότερα ήταν βλήματα όλμων, γαλλικά και γερμανικά, υπήρχαν όμως και κάποιες οβίδες για άρματα μάχης.

«Δεν ξέρουμε γιατί βρίσκονταν εδώ, δεν υπήρχε κάποιος επίσημος αποθηκευτικός χώρος, νομίζουμε ότι απλώς τα άφησαν εδώ», είπε ο Μιμιάγκ.

Εξάλλου, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας, έχουν συλληφθεί σε όλη τη χώρα 375 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 142 είναι ανήλικοι, με κατηγορίες που σχετίζονται με τις πυρκαγιές. Από αυτούς, οι 36 προφυλακίστηκαν.

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