Ιατρικό θαύμα: Γιατροί στις ΗΠΑ έγραψαν ιστορία -Χειρούργησαν έμβρυο μέσα στη μήτρα

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η ιδέα μιας χειρουργικής επέμβασης σε ένα μωρό πριν ακόμη γεννηθεί έμοιαζε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Σήμερα, όμως, η εμβρυϊκή χειρουργική ανοίγει δρόμους που μπορούν να αλλάξουν ριζικά τη ζωή ενός ανθρώπου ήδη από την περίοδο της κύησης.

Στις ΗΠΑ, γιατροί κατάφεραν να διορθώσουν μια σοβαρή συγγενή ανωμαλία σε έμβρυο 26 εβδομάδων, επαναφέροντας τα όργανά του μέσα στην κοιλιακή χώρα ενώ βρισκόταν ακόμη στη μήτρα.

Η πρωτοποριακή επέμβαση ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές και σήμερα ο μικρός Τίο είναι πέντε μηνών, αναπτύσσεται φυσιολογικά και – όπως αναφέρουν οι γονείς του – τα πηγαίνει εξαιρετικά.

Αντιμετωπίζοντας την γαστρόχιση μέσα στη μήτρα

Το μωρό είχε διαγνωστεί με γαστρόσχιση, μια συγγενή ανωμαλία κατά την οποία το κοιλιακό τοίχωμα δεν αναπτύσσεται σωστά κοντά στον ομφαλό, με αποτέλεσμα τμήμα του εντέρου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, άλλα όργανα να αναπτύσσονται έξω από την κοιλιά.

Κατά τη διάρκεια της πρωτοποριακής επέμβασης, επανέφεραν προσεκτικά τα όργανα του εμβρύου μέσα στην κοιλιακή χώρα. Οι γονείς του, η 29χρονη Μέιζι Σάβατζ και ο 36χρονος Τζος Φρεντς, οι οποίοι εργάζονται ως εκπαιδευτικοί στην Αγγλία, δηλώνουν ιδιαίτερα ανακουφισμένοι από την επιτυχία της επέμβασης.

«Είναι ένα μικρό θαύμα, έτσι δεν είναι;» δήλωσε η Μέιζι Σάβατζ στο BBC. «Όλα όσα έκαναν ανέτρεψαν πλήρως αυτό που θα μπορούσε να ήταν ένα πραγματικά φρικτό ξεκίνημα στη ζωή του Τίο», είπε και πρόσθεσε; «Είναι απλώς υπέροχος. Ουσιαστικά, είναι ένα απολύτως φυσιολογικό μωρό».

Μια σοβαρή ανωμαλία που μπορεί να αποβεί μοιραία

Η συγκεκριμένη συγγενής ανωμαλία εμφανίζεται περίπου σε ένα στα 3.000 μωρά που γεννιούνται κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ακόμη και στις ευνοϊκότερες περιπτώσεις, τα νεογνά μπορεί να χρειαστεί να παραμείνουν για εβδομάδες σε μονάδα εντατικής θεραπείας, να λαμβάνουν τροφή μέσω σωλήνα ή ενδοφλέβια και να υποβληθούν σε διορθωτική χειρουργική επέμβαση.

Στις σοβαρότερες και πιο σύνθετες περιπτώσεις, όπως ήταν εκείνη του Τίο, οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ πιο βαριές. Ένα μωρό μπορεί να χρειαστεί να περάσει έως και έξι μήνες σε μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών, να υποβληθεί σε πολλαπλές επεμβάσεις, να τρέφεται ενδοφλέβια για διάστημα έως και δύο ετών και, ενδεχομένως, να χρειαστεί μεταμόσχευση εντέρου.

Ακόμη και με το υψηλότερο επίπεδο ιατρικής φροντίδας, ένα στα δέκα μωρά με τη σοβαρή αυτή κατάσταση μπορεί να χάσει τη ζωή του.

Η διάγνωση που άλλαξε τα πάντα

Στην 24η εβδομάδα της κύησης, ειδικοί γιατροί στο νοσοκομείο Great Ormond Street του Λονδίνου προετοίμαζαν τη Μέιζι και τον Τζος για το πώς θα μπορούσαν να είναι οι πρώτοι έξι μήνες της ζωής του παιδιού τους με γαστρόχιση. Ωστόσο, όταν διαπιστώθηκε ότι το έμβρυο είχε τη σοβαρότερη μορφή της πάθησης, τους παρέπεμψαν στο Texas Children’s Hospital, στο Χιούστον.

Εκεί, μια ομάδα εμβρυϊκών και παιδοχειρουργών, με επικεφαλής τον δρ Μάικλ Μπέλφορτ, είχε ξεκινήσει την πρώτη κλινική δοκιμή αυτού του είδους για τη χειρουργική αντιμετώπιση της σύνθετης γαστρόσχισης πριν από τη γέννηση.

Ο Μπέλφορτ, ο οποίος είχε την κλινική ευθύνη της δοκιμής, είχε προηγουμένως πρωτοπορήσει σε παρόμοια χειρουργική επέμβαση μέσα στη μήτρα για έμβρυα με δισχιδή ράχη. Η Μέιζι ενημερώθηκε ότι θα έπρεπε να ταξιδέψει αμέσως στο Τέξας και να παραμείνει εκεί για το υπόλοιπο της εγκυμοσύνης της.

Πώς πραγματοποιήθηκε η πρωτοποριακή επέμβαση

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η μήτρα της Μέιζι αποκαλύφθηκε μερικώς, ώστε οι γιατροί να μπορέσουν να τοποθετήσουν σωστά τόσο τη μήτρα όσο και το έμβρυο. Στη συνέχεια, το αμνιακό υγρό αφαιρέθηκε και αντικαταστάθηκε με αέριο διοξείδιο του άνθρακα, προκειμένου να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος για τους χειρουργικούς χειρισμούς.

Με τη χρήση χειρουργικής μικρών τομών, τα όργανα του Τίο επανατοποθετήθηκαν προσεκτικά μέσα στην κοιλιακή χώρα. Ακολούθως, το άνοιγμα στην κοιλιά του εμβρύου έκλεισε με ράμματα.

Η μητέρα έμεινε με μια ουλή διπλάσια σε μέγεθος από εκείνη που προκαλεί συνήθως μια καισαρική τομή. Σε αντίθεση, όμως, με τις γυναίκες που αναρρώνουν από καισαρική έχοντας ήδη γεννήσει, η Μέιζι έπρεπε να συνεχίσει να κυοφορεί το μωρό της για ακόμη 14 εβδομάδες.

Όπως περιέγραψε, ο Τίο συχνά κλοτσούσε μέσα στην κοιλιά της, χτυπώντας το σημείο της ουλής και προκαλώντας της πόνο. «Η ανάρρωση ήταν δύσκολη», είπε. «Αλλά άξιζε τον κόπο».

Image

Γεννήθηκε φυσιολογικά και χωρίς επιπλοκές

Η επέμβαση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η εγκυμοσύνη ολοκληρώθηκε κανονικά και ο Τίο γεννήθηκε τον Φεβρουάριο με κολπικό τοκετό στο Τέξας. Ο δρ Μάικλ Μπέλφορτ, επικεφαλής μαιευτήρας και γυναικολόγος στο Texas Children’s Hospital, δήλωσε ότι ο ίδιος και η ομάδα του είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Όπως ανέφερε, η κατάσταση της μητέρας και του παιδιού, η επιτυχία της επέμβασης, ο χρόνος κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε, καθώς και το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία επιπλοκή ούτε κατά τη διάρκεια ούτε μετά την εμβρυϊκή χειρουργική επέμβαση, ήταν πραγματικά αξιοσημείωτα.

Νέες δυνατότητες για επεμβάσεις πριν από τη γέννηση

Οι επιστήμονες εξετάζουν ήδη τις επόμενες εφαρμογές της εμβρυϊκής χειρουργικής. «Το εσωτερικό της μήτρας αποτελεί πλέον έναν νέο χειρουργικό χώρο για καινοτομία», δήλωσε ο Μπέλφορτ.

Όπως εξήγησε, η δισχιδής ράχη και η γαστρόσχιση είναι μόνο δύο από τις παθήσεις που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με αυτόν τον τρόπο. Εκτιμά ότι στο μέλλον θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται ορισμένες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις μέσα στη μήτρα, καθώς και επεμβάσεις στους πνεύμονες του εμβρύου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μετά τις φλόγες, ο εφιάλτης των λασπορροών: Δραματική προειδοποίηση Λέκκα για Ρέθυμνο και Αττικοβοιωτία

Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Το 2026 "γράφει" ιστορία - Νέο ρεκόρ επιβατών

Κρήτη: Ράβδοι χρυσού, λίρες και συνομιλίες για "μωβ" χαρτονομίσματα - Τι αποκάλυψε η έφοδος της ΟΠΚΕ