Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο 26χρονος Αφγανός μεταφέρει τη βαλίτσα με το πτώμα της 38χρονης

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Με απόλυτη ψυχραιμία, όπως φαίνεται και στο βίντεο-ντοκουμέντο, κινήθηκε ο 26χρονος Αφγανός, μεταφέροντας στη βαλίτσα το πτώμα της άτυχης 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε στην Κυψέλη.

Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να μεταφέρει μια μεγάλη βαλίτσα στο κέντρο της Αθήνας, μέσα στην οποία βρισκόταν η σορός του θύματος, πριν την αφήσει σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.





Παράλληλα, προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές και το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον της γυναίκας με παραπλανητικά μηνύματα μέσω του κινητού της.

Η ταυτοποίηση του θύματος μέσω της Ιντερπόλ οδήγησε τελικά στον εντοπισμό του, ενώ το βιντεοληπτικό υλικό κατέγραψε τις κινήσεις του από το σπίτι στα Εξάρχεια έως το σημείο όπου εγκατέλειψε τη βαλίτσα.

Η τοποθέτηση της βαλίτσας στην Κυψέλη

Η βαλίτσα εντοπίστηκε το μεσημέρι της 18ης Ιουλίου από έναν άστεγο μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτιριακό συγκρότημα στην Κυψέλη, και ενώ κάτοικοι είχαν κάνει νωρίτερα αναφορά για μια έντονη δυσοσμία.

Στο εσωτερικό της βαλίτσας, τυλιγμένη με μαύρο ύφασμα, βρισκόταν διαμελισμένη η σορός της γυναίκας σε προχωρημένη σήψη.

Το βίντεο που έρχεται στη δημοσιότητα δείχνει τις κινήσεις του 26χρονου το βράδυ της 16ης Ιουλίου, όταν και μετέφερε με την ταξιδιωτική βαλίτσα το πτώμα της γυναίκας στην Κυψέλη.

Λίγα λεπτά μετά την άφιξή του στο σημείο, εμφανίζεται να αποχωρεί χωρίς τη βαλίτσα. Μαζί του κρατούσε μόνο ένα σακίδιο.

Η τελευταία επιβεβαιωμένη επικοινωνία της Ross με άνθρωπο του περιβάλλοντός της έγινε το βράδυ της 15ης Ιουλίου. Μετά από εκείνη τη νύχτα κανείς δεν την είδε ξανά. Τα μηνύματα από το κινητό της, όμως, συνεχίστηκαν.

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