Κυψέλη: Ταυτοποιήθηκε η σορός στη βαλίτσα -Ανήκει σε 38χρονη γυναίκα

Στην ταυτοποίηση της σορού της γυναίκας που είχε βρεθεί νεκρή σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην Κυψέλη, προχώρησαν οι Αρχές. Πρόκειται για μια 38χρονη γυναίκα με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία.

Η ταυτότητα της Βρετανίδας υπηκόου, γεννηθείσας το 1988 με τα αρχικά E.P. έγινε γνωστή στις ελληνικές Αρχές μέσω της Interpol και συγκεκριμένα από το γραφείο στην Ουάσινγκτον.

Οι ελληνικές Αρχές είχαν λάβει γενετικό υλικό κι αποτυπώματα από τη σορό, όμως δεν είχαν ταυτοποιήσει το πτώμα από τη βάση δεδομένων που έχει στη διάθεσή της η ΕΛΑΣ.

Έτσι, απευθύνθηκαν στην διεθνή αστυνομική κοινότητα και τελικά βρέθηκε η ταυτότητα της γυναίκας.

Πώς την αναγνώρισαν, πώς έφτασε στην Ελλάδα

Καταλυτικό ρόλο έπαιξαν τα ρούχα που φορούσε η νεκρή γυναίκα και συγκεκριμένα το σορτς, που έφερε τα αρχικά ενός γαλλικού πανεπιστημιακού ιδρύματος.

Όπως προκύπτει πλέον τα δεδομένα που έχουν αντλήσει οι Αρχές, η γυναίκα ταξίδεψε στη χώρα μας μέσω Κύπρου και πλέον επικεντρώνονται εκεί οι έρευνες για να διαπιστωθεί ποιες ήταν οι τελευταίες επαφές της στη μεγαλόνησο, πριν μεταβεί στην Ελλάδα.

Αυτό που ψάχνουν τώρα οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. είναι το:

αν ταξίδεψε μόνη στην Ελλάδα ή συνοδευόταν από κάποιο πρόσωπο ή πρόσωπα, τα οποία εφόσον εντοπιστούν θα κληθούν να παράσχουν εξηγήσεις.

Αν έκανε κάποια κράτηση σε ξενοδοχείο ή σε σπίτι μέσω airbnb

αν είχε μισθώσει κάποιο όχημα και

αν είχε προγραμματίσει κάποια άλλη μετακίνηση εντός ή εκτός Ελλάδας

Το γεγονός ότι τα στοιχεία της ήταν καταχωρημένα στις ΗΠΑ ενισχύουν το ενδεχόμενο να ζούσε μόνιμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σε κάθε περίπτωση οι ελληνικές Αρχές έχουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας τόσο με τους Αμερικανούς, όσο και με τους Κυπρίους για να ξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης.

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