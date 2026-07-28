Τραγωδία στην Ιαπωνία: Νεκροί και εγκλωβισμένοι μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ

Τον θάνατο αρκετών ανθρώπων -ο αριθμός των οποίων δεν έχει ωστόσο προσδιοριστεί- σε εμπορικό κέντρο μετά τον ισχυρό σεισμό στη νοτιοδυτική Ιαπωνία επιβεβαιώνουν αστυνομικές πηγές σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, τη στιγμή που υπάρχουν αγνοούμενοι και σε εργοστάσιο χαρτιού μετά την κατάρρευση καμινάδας.



Το τηλεοπτικό δίκτυο Asahi μετέδωσε ότι υπάρχουν «αρκετοί θάνατοι» στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall της επαρχίας Κουμαμότο, επικαλούμενο τοπική αστυνομική πηγή. Και το Fuji TV από την πλευρά του έκανε λόγο για νεκρούς.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν νωρίτερα ότι «πολλοί άνθρωποι» είχαν παγιδευτεί μέσα στο κτίριο μετά την κατάρρευση ενός ορόφου, έπειτα από έκρηξη στον απόηχο του ισχυρού σεισμού των 7,1 Ρίχτερ. Κατά το δίκτυο ΝΗΚ, αγνοούνται περίπου 20 με 30 εργαζόμενοι.

Japan quake damage seen from the air







Kumamoto fire and police services are assessing damage from the magnitude 7.1 earthquake that struck southwestern Japan on July 28.







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Η μία πλευρά του εμπορικού κέντρου, που φιλοξενεί περίπου 200 καταστήματα, έχει καταστραφεί και διακρίνονται τα δοκάρια της οικοδομής, ενώ συντρίμμια έχουν σκορπιστεί σε μεγάλη έκταση.

Αρκετά ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται στο σημείο, καθώς οι ομάδες διάσωσης αναζητούν επιζώντες. Εκπρόσωπος του φορέα εκμετάλλευσης του εμπορικού κέντρου Aeon δήλωσε ότι πελάτες και οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν αμέσως μετά τον σεισμό και ότι η ακριβής αιτία της έκρηξης που ακολούθησε δεν είναι σαφής επί του παρόντος.

Οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα να υπήρξε διαρροή αερίου.

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