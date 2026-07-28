ΒΟΑΚ: Ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Σούδα - Κίσσαμος την Πέμπτη (30/07)

Από τη «Δικταίον Παραχωρήσεις» ανακοινώθηκε ότι, για την ασφαλή διεξαγωγή προγραμματισμένης μεταφοράς βαρέως οχήματος, θα εφαρμοστούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο του ΒΟΑΚ. στο ρεύμα από Κόμβο Σούδας προς Κίσσαμο, την Πέμπτη 30/07/2026 στις 06:00 π.μ. Το ρεύμα προς Κίσσαμο θα κλείσει προσωρινά για λίγα λεπτά. Η κυκλοφορία από Κόμβο Βαμβακόπουλου προς Σούδα θα διεξάγεται κανονικά. Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχαίας ΒΟΑΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 30/07/2026 και ώρα 06:00 π.μ. πρόκειται να γίνει μεταφορά Βαρέως οχήματος, για την διεξαγωγή της οποίας απαιτείται ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας στο Ρεύμα από κόμβο Σούδας προς Κίσσαμο. Η μεταφορά θα γίνει από σημείο μεταξύ κόμβου Σούδας και κόμβου Μουρνιών στην ΧΘ 4+160 (2+200) μέσω του Βόρειου κλάδου (Κόμβος Σούδας προς Κόμβο Βαμβακόπουλου) στην ίδια κατεύθυνση με την κυκλοφορία. Ο Νότιος κλάδος δεν επηρεάζεται και η κυκλοφορία από κόμβο Βαμβακόπουλου προς κόμβο Σούδας μπορεί να γίνεται κανονικά.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία Τροχαίας ΒΟΑΚ.

Η «Δικταίον Παραχωρήσεις» ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις της Τροχαίας.

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