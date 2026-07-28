Τομ Κρουζ: Η κόρη του, Σούρι, άλλαξε επώνυμο

Η 20χρονη κόρη του Τομ Κρουζ και της Κέιτ Χολμς, Σούρι, εγκατέλειψε νόμιμα το επώνυμο του διάσημου πατέρα της και άλλαξε το επώνυμό της σε Νοέλ, όπως αποκαλύπτει το Six Page.

Η νεαρή κοπέλα εγκατέλειψε και επίσημα το επίθετο «Cruise», υιοθετώντας το «Noelle» ως νέο επώνυμό της.

Το «Noelle» δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς πρόκειται για το μεσαίο όνομα της μητέρας της, Κέιτι Χολμς. Η αλλαγή επιβεβαιώνεται μέσα από επίσημα δημόσια αρχεία, όπου η 20χρονη εμφανίζεται πλέον ως Suri Noelle, σηματοδοτώντας την επιθυμία της να χαράξει τη δική της ταυτότητα, ανεξάρτητα από το διάσημο οικογενειακό της όνομα.

Η Σούρι είχε αφήσει τα πρώτα δείγματα αυτής της επιλογής ήδη από το 2024, όταν στην αποφοίτησή της από το λύκειο είχε χρησιμοποιήσει το όνομα «Suri Noelle».

Σήμερα σπουδάζει μουσικό θέατρο στο Carnegie Mellon University και κάνει τα πρώτα της βήματα στον χώρο των παραστατικών τεχνών, επιδιώκοντας να εξελιχθεί με τους δικούς της όρους και χωρίς να στηρίζεται στο βαρύ επώνυμο του πατέρα της.

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