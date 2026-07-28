Θέσεις εργασίας στα δικαστήρια: Διορίζονται όλοι οι απόφοιτοι λυκείου μέσω ΑΣΕΠ

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Ο 5ος και ο 6ος γραπτός Διαγωνισμός για διορισμούς δικαστικών γραμματέων σε όλη την χώρα όλοκληρώθηκε και οδεύουμε ολοταχώς μετά το καλοκαίρι για τον 7ο γραπτό Διαγωνισμό ΕΣΔΙ του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Μόνιμοι διορισμοί σε όλη την χώρα για απόφοιτους λυκείου αλλά και ΑΕΙ, ΙΕΚ

Οι διαγωνισμοί της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών αποτελούν πλέον μία από τις βασικές πύλες εισόδου για μόνιμη εργασία στις γραμματείες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν για τους αποφοίτους Λυκείου, καθώς στις διαδικασίες επιλογής δικαστικών υπαλλήλων περιλαμβάνονται θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι για ένα μέρος των θέσεων δεν απαιτείται πανεπιστημιακό πτυχίο, αλλά ο προβλεπόμενος τίτλος ΔΕ και τα πρόσθετα προσόντα της εκάστοτε προκήρυξης.

Κορυφαίες θέσεις σε όλα τα δικαστήρια της χώρας μέσω διαγωνισμού

Η μεγάλη ευκαιρία για τους αποφοίτους Λυκείου

Οι θέσεις ΔΕ απευθύνονται σε υποψηφίους που διαθέτουν απολυτήριο ή πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με όσα θα ορίζει η επίσημη προκήρυξη.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι οι απόφοιτοι Λυκείου μπορούν να διεκδικήσουν μόνιμη θέση δικαστικού υπαλλήλου χωρίς να χρειάζεται να είναι απόφοιτοι Νομικής ή άλλης πανεπιστημιακής σχολής.

Στον 6ο εισαγωγικό διαγωνισμό, η ΕΣΔΙ προέβλεψε ότι κάθε υποψήφιος δήλωνε μία μόνο κατηγορία συμμετοχής: ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ.

Οι ακριβείς τίτλοι σπουδών πρέπει πάντοτε να ελέγχονται στην προκήρυξη, καθώς ένα πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης ή ένας τίτλος ΙΕΚ δεν υποκαθιστά αυτομάτως το απολυτήριο που απαιτείται για κάθε θέση.

Σε ποιες πόλεις μπορεί να γίνουν οι διορισμοί - Η Λίστα είναι τεράστια

Οι θέσεις δικαστικών υπαλλήλων μπορούν να κατανεμηθούν σε δικαστήρια και εισαγγελίες διαφορετικών περιοχών της Ελλάδας.

Η ΕΣΔΙ επισημαίνει ότι στις προκηρύξεις μπορούν να περιληφθούν θέσεις σε έδρες πρωτοδικείων, παράλληλες και περιφερειακές έδρες, καθώς και σε νησιωτικούς, ορεινούς ή μικρούς ηπειρωτικούς δήμους.

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