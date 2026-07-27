Δικοπές σε συγγενείς, φίλους και χωριά για την πλειοψηφία των Ελλήνων

Σε συγγενείς, φίλους και στα χωριά τους κάνει διακοπές το 52% των Ελλήνων, όπως αποκαλύπτει έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, επιλέγοντας μάλιστα για τις μετακινήσεις τους στη συντριπτική τους πλειοψηφία, χερσαία μέσα μεταφοράς.

Η έκρηξη του κόστους των τουριστικών πακέτων, που αφορά μετακίνηση, τιμές ξενοδοχείων και γενικά καταλυμάτων όπως και της διατροφής περιορίζουν δραματικά τις επιλογές των Ελλήνων για λίγες μέρες διακοπών.

Συγχρόνως, ανασταλτικός παράγοντας είναι και η ακρίβεια βασικών αγαθών και υπηρεσιών (τρόφιμα, στέγαση, ενέργεια), όπως και οι χαμηλοί μισθοί, που δεν αφήνουν περιθώρια για κανονικές διακοπές.

Στο πλαίσιο αυτό, επιλέγουν τη φιλοξενία από συγγενείς και φίλους ή κάνουν διακοπές στα χωριά τους, όσοι φυσικά, έχουν τη δυνατότητα, αφήνοντας τα ξενοδοχειακά καταλύματα στους ξένους τουρίστες, ο αριθμός των οποίων κάθε χρόνο βαίνει αυξανόμενος.

Πόσοι Έλληνες και πού κάνουν διακοπές

Σύμφωνα με την Έρευνα Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών για το έτος αναφοράς 2025, της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει το εντυπωσιακό στοιχείο, ότι το 52,1% των ταξιδιωτών χρησιμοποίησε για τη διαμονή του μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, παρουσιάζοντας μάλιστα αύξηση 13,1%.

Οι διανυκτερεύσεις αυτές, ανέρχονται στο 71,6% του συνολικού αριθμού διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε ιδιωτικά και σε ξενοδοχειακά καταλύματα.

Αντίστοιχα, για το 47,9% των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους έγινε χρήση ενοικιαζόμενων καταλυμάτων, με τα συγκεκριμένα ταξίδια να παρουσιάζουν αύξηση 14,3% και οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις τους 16,1%.

Αναφορικά με τη διάρκεια των ταξιδιών και την αντίστοιχη μέση ημερήσια συνολική δαπάνη, παρατηρείται ότι το 40,7% των προσωπικών ταξιδιών στο εσωτερικό και το 49,5% στο εξωτερικό διήρκησαν 4-7 ημέρες, με μέση ημερήσια συνολική δαπάνη 76,7 ευρώ και 152,7 ευρώ, αντίστοιχα.

Τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας για τους Έλληνες τουρίστες καταγράφουν τα ακόλουθα:

Τα άτομα όλων των ηλικιών που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους, ανήλθαν σε 5,4 εκατομμύρια. Πραγματοποιήθηκαν 9,6 εκατομμύρια ταξίδια, σημειώνοντας αύξηση 7,2% στα άτομα και 11,0% στα ταξίδια, σε σύγκριση με τα στοιχεία του έτους 2024. Οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε 85,8 εκατομμύρια και οι δαπάνες σε 4.122,1 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,5% και 11,3%, αντίστοιχα.

Τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους κατά το έτος 2025, ανήλθαν σε 4,6 εκατομμύρια σημειώνοντας αύξηση κατά 8,4%. Πραγματοποιήθηκαν 8,2 εκατομμύρια ταξίδια, σημειώνοντας αύξηση κατά 13,0%, σε σύγκριση με το έτος 2024. Οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε 74,3 εκατομμύρια και οι δαπάνες σε 3.860,8 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,4% και 12,5%, αντίστοιχα. Από τα ταξίδια αυτά, το 97,0% αφορούσε σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους (ανάπαυση, αναψυχή, διακοπές, επίσκεψη σε συγγενείς και φίλους, λοιποί προσωπικοί λόγοι) και το 3,0% σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για επαγγελματικούς λόγους.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους κατά το έτος 2025 με τα αντίστοιχα του έτους 2024, παρατηρείται αύξηση κατά 8,7% στον αριθμό των ημεδαπών τουριστών που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι, κατά 13,7% στον αριθμό των ταξιδιών κατά 13,3% στις δαπάνες (Πίνακας 11) και κατά 7,4% στις διανυκτερεύσεις.

Η σημαντικότερη αύξηση του αριθμού ημεδαπών τουριστών σε απόλυτες τιμές σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα άνω των 65 ετών, με μεταβολή 24,0%. Στην ίδια ηλικιακή ομάδα παρατηρείται αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των ταξιδιών κατά 28,5% των δαπανών κατά 21,0%, και των διανυκτερεύσεων κατά 12,1%.

Ως προς τη διάρκεια διαμονής, κατά το έτος 2025 η σημαντικότερη αύξηση σε απόλυτες τιμές σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρατηρείται στον αριθμό των ταξιδιών διάρκειας από 1 έως 3 διανυκτερεύσεις, ο αριθμός των οποίων αυξήθηκε κατά 26,7%, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 21,6% (Πίνακας 12) και οι διανυκτερεύσεις κατά 27,8%.

Για την πραγματοποίηση των προσωπικών ταξιδιών 5,3 εκατομμύρια ταξίδια πραγματοποιήθηκαν με χερσαία μέσα μεταφοράς, 1,4 εκατομμύρια ταξίδια με εναέρια μέσα και 1,3 εκατομμύρια με θαλάσσια μέσα. Τα ταξίδια με χερσαία μέσα παρουσιάζουν και τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, με αντίστοιχη μεταβολή σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος κατά 12,6%.

Πηγή: sofokleousin.gr

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