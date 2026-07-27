Πρωτοφανής πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία: «Η φωτιά έγινε ξανά απρόβλεπτη», πάνω από 375.000 οι εκτοπισμένοι

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Μια πρωτοφανής περιβαλλοντική κρίση εξελίσσεται στη νοτιοδυτική Ευρώπη, καθώς οι καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται στη Γαλλία και την Ισπανία έχουν αναγκάσει περισσότερους από 375.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες που συνδέονται με την κλιματική κρίση δυσχεραίνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Η μάχη με τις φλόγες πλησιάζει το Μπορντό

Στη Γαλλία, η μεγαλύτερη μάχη δίνεται στην περιφέρεια Ζιρόντ, κοντά στο Μπορντό, όπου η φωτιά έχει ήδη κατακάψει περισσότερα από 420 τετραγωνικά χιλιόμετρα – έκταση σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι – και έχει προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχει γνωρίσει η χώρα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

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Περισσότεροι από 260.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στη Γαλλία, ενώ η πυρκαγιά έφτασε σε απόσταση μόλις 15 χιλιομέτρων από το Μπορντό.

Αν και οι αρχές δεν εξετάζουν προς το παρόν την εκκένωση της πόλης, η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Η νομάρχης της περιφέρειας Νέας Ακουιτανίας, Σοφί Μπροκά, δήλωσε ότι η εξαιρετικά απρόβλεπτη συμπεριφορά της πυρκαγιάς αποτελεί φαινόμενο που δεν έχει παρατηρηθεί ξανά στη Γαλλία. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους τουρίστες να αποφύγουν την περιοχή μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νιούνιες, δήλωσε ότι η πυρκαγιά έγινε εκ νέου εξαιρετικά σφοδρή και απρόβλεπτη, δημιουργώντας ακόμη και τους δικούς της ανέμους, γεγονός που οδήγησε στην ταχεία εξάπλωσή της προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό.

Για την αντιμετώπιση της καταστροφής έχουν κινητοποιηθεί περίπου 2.500 πυροσβέστες, 1.500 στρατιωτικοί, 1.200 αστυνομικοί και εκατοντάδες εθελοντές.

Το σπάνιο φαινόμενο

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η πυρκαγιά δημιούργησε ένα σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο, γνωστό ως «πυροσωρειτομελανίας» ή στα αγγλικά «pyrocumulonimbus».

Πρόκειται για ένα καταιγιδοφόρο νέφος που σχηματίζεται από την έντονη θερμότητα της φωτιάς και μπορεί να δημιουργήσει ισχυρούς ανέμους, στροβιλισμούς, ακόμη και κεραυνούς, ενισχύοντας την ένταση και την απρόβλεπτη εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τη Γαλλική Ομοσπονδία Πυροσβεστών, ένα τέτοιο φαινόμενο δεν είχε καταγραφεί ποτέ μέχρι σήμερα στη χώρα.

Από την έναρξη της μεγάλης πυρκαγιάς έχουν τραυματιστεί 84 πυροσβέστες, εκ των οποίων οι δέκα χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία.

Παράλληλα, η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις πολιτών που παραβίασαν τα μέτρα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων ένας άνδρας που κάπνιζε μέσα σε δασική περιοχή και δύο ακόμη που είχαν ανάψει μπάρμπεκιου.

Πάνω από 240 σπίτια καταστράφηκαν

Η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει τουλάχιστον 240 κατοικίες, ενώ χιλιάδες κάτοικοι φιλοξενούνται σε προσωρινά καταλύματα. Ένα μεγάλο εκθεσιακό κέντρο στο Μπορντό έχει μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων, προσφέροντας στέγη και βασικά είδη πρώτης ανάγκης.

Ο δήμαρχος του Μπορντό, Τομά Καζενάβ, ζήτησε από τη γαλλική κυβέρνηση την εφαρμογή οικονομικού σχεδίου στήριξης για την περιοχή, καθώς πολλές επιχειρήσεις και εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους, ενώ ο τουριστικός κλάδος έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα.

Όπως επισήμανε, είναι αδύνατο να εκτιμηθεί πότε οι εκτοπισμένοι κάτοικοι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, προειδοποιώντας ότι η κρίση μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες.

Δραματική η κατάσταση και στην Ισπανία

Την ίδια ώρα, στην Ισπανία οι πυρκαγιές εξακολουθούν να προκαλούν τεράστιες καταστροφές. Περισσότεροι από 116.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις κατοικίες τους, με νέες εκκενώσεις να διατάσσονται στις περιοχές του Τολέδο και της Βαλένθια.

Αν και τα μεγαλύτερα μέτωπα δυτικά της Μαδρίτης φαίνεται να τίθενται σταδιακά υπό έλεγχο, νέα μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν.

Οι τοπικές αρχές παραδέχθηκαν ότι η πυρκαγιά είχε ξεπεράσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των δυνάμεων πυρόσβεσης, ενώ ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε στο όχημά του.

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Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτήρισε τις τελευταίες ώρες «ιδιαίτερα δύσκολες», τονίζοντας ότι ολόκληρη η Ιβηρική Χερσόνησος βιώνει πλέον με έντονο τρόπο τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Όπως ανέφερε, οι ακραίες πυρκαγιές, οι ισχυρές καταιγίδες αλλά και τα έντονα φαινόμενα χιονοπτώσεων αποτελούν διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας κλιματικής πραγματικότητας.

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ισπανία καταγράφηκε στην επαρχία Άβιλα, όπου κάηκαν περίπου 50.000 εκτάρια γης.

Η υπουργός Περιβάλλοντος, Σάρα Άαγκεσεν, τη χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά της σύγχρονης ιστορίας της χώρας, ενώ η επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας έκανε λόγο για «ένα τέρας» που καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά του.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ισπανικού υπουργείου Περιβάλλοντος, από τις αρχές του 2026 έχουν ήδη εκδηλωθεί 32 μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες έχουν αποτεφρώσει περισσότερα από 152.000 εκτάρια γης, έναντι επτά μεγάλων πυρκαγιών και περίπου 24.000 καμένων εκταρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

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