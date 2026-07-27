Σιάτλ: Ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού με δυο νεκρούς και πέντε τραυματίες

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Σκηνές πανικού σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο ετήσιο φεστιβάλ φαγητού Bite of Seattle, στο Σιατλ των ΗΠΑ όταν ένοπλος άνοιξε πυρ στο Seattle Center, κοντά στο εμβληματικό Space Needle.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών, από την επίθεση δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε ακόμη τραυματίστηκαν. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται ένα παιδί δύο ετών, του οποίου η κατάσταση χαρακτηρίζεται σταθερή.

Οι υπόλοιποι τραυματίες είναι τρεις γυναίκες ηλικίας 56, 40 και 39 ετών, καθώς και ένας άνδρας 23 ετών.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν συλληφθεί τουλάχιστον δύο ύποπτοι. Αρχικά, οι αρχές είχαν ανακοινώσει τη σύλληψη ενός ατόμου και αναζητούσαν ακόμη δύο, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείτο οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος.

Η αστυνομία του Σιάτλ κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή. Ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, ξεκινώντας εκτεταμένες έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

VIDEO: Person handcuffed amid reported multi-victim shooting at Bite of Seattle festival, taking place at the Seattle Center. pic.twitter.com/6mApBSoKhp — Noteworthy News (@newsnoteworthy) July 27, 2026

Το νοσοκομείο Harborview Medical Center επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε τραυματίες από το συμβάν.

«Ακούσαμε επτά με οκτώ πυροβολισμούς», κατέθεσαν αυτόπτες μάρτυρες στα τοπικά μέσα, περιγράφοντας πως εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι προς κάθε κατεύθυνση αναζητώντας ασφαλές σημείο. «Ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος παντού», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τουλάχιστον έξι άτομα πυροβολήθηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Μετά το περιστατικό, η διοίκηση του Seattle Center Monorail ανακοίνωσε τη διακοπή της λειτουργίας του τρένου για το υπόλοιπο της ημέρας, ενημερώνοντας ότι τα δρομολόγια θα επαναληφθούν το πρωί της Δευτέρας.

Το Bite of Seattle αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της πόλης, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες με εκατοντάδες περίπτερα εστίασης και ζωντανές μουσικές εκδηλώσεις.





Σύμφωνα με μαρτυρίες σε τοπικά μέσα, τουλάχιστον 6 άτομα έχουν πυροβοληθεί, ανάμεσά του και παιδί.

🚨Eyewitnesses say it was a chaotic scene after the mass casualty shooting at #Seattle Centre.https://t.co/BgLiDSKVRM pic.twitter.com/CamLirjhldpic.twitter.com/AAZSamyC2k #Seattle_Center, at the annual Bite of Seattle, at least 6 people shot, not known their status. Happened… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 27, 2026

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