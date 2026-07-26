ΕΦΚΑ: Κλείδωσε η νέα μείωση εργοδοτικών εισφορών κατά μισή μονάδα

Στην απόφαση για νέα μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα (0,5%) καταλήγει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενόψει της οριστικοποίησης των μέτρων που θα περιλαμβάνει το πακέτο των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) στις 5 Σεπτεμβρίου.

Η μείωση θα προέλθει από την εργοδοτική εισφορά του κλάδου ασθένειας που τώρα ανέρχεται σε 4,05% και σύμφωνα με προωθούμενη μείωση θα διαμορφωθεί σε 3,55% για το 2027, ελαφρύνοντας περαιτέρω το μη μισθολογικό κόστος 330.000 επιχειρήσεων.

Στο οικονομικό επιτελείο έχουν εξεταστεί και άλλα σενάρια για μείωση κατά μία μονάδα, αλλά αν τελικά αποφασιστεί να δοθεί μεγαλύτερο ποσοστό, θα εξαρτηθεί από το συνολικό ύψος του πακέτου της ΔΕΘ και συγκεκριμένα από το αν ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ. Ειδικά για τη μείωση των εισφορών η δημοσιονομική ισορροπία παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς η κάθε μία ποσοστιαία μονάδα μείωσης αντιστοιχεί σε περίπου 440 εκατ. ευρώ μείωση εσόδων για τον ΕΦΚΑ, η οποία επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Τμήμα ή και όλο αυτό το ποσό ανακτάται μακροχρονίως μέσω της αύξησης της απασχόλησης, αλλά οι βραχυχρόνιες επιπτώσεις δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Με μείωση των εισφορών κατά μισή μονάδα θα απαιτηθούν 220 εκατ. ευρώ για να καλυφθεί η απώλεια εσόδων, ενώ θα είναι και πιο εύκολη η αναπλήρωση του ποσού με την αύξηση των ασφαλιστικών εσόδων που θα έχει ο ΕΦΚΑ, καθώς η αύξηση των μισθών και της απασχόλησης θα φέρνουν και επιπλέον έσοδα από ασφαλιστικές κρατήσεις.

Το αν η μείωση των εισφορών αυτή θα μείνει στο 0,5% ή θα ανεβεί στο 1% κατά την τελική επεξεργασία του πακέτου μέτρων της ΔΕΘ θα εξαρτηθεί αφενός από το πόσο θα είναι το ύψος του πακέτου της ΔΕΘ και αφετέρου από το ποιες πηγές θα ισοφαριστούν τα 220 εκατ. ευρώ ή τα 440 εκατ. ευρώ που θα χάσει ο ΕΦΚΑ το 2027.

Αν η μείωση των εισφορών ξεπεράσει τη μισή μονάδα, τότε θα υπάρξει συνδυασμός με κούρεμα εργοδοτικών εισφορών από ΕΟΠΥΥ και από κλάδους της ΔΥΠΑ, όπως, για παράδειγμα, οι εργοδοτικές εισφορές από τον κλάδο κατάρτισης. Δεν θα πειραχθούν σε κάθε περίπτωση οι αμιγώς συνταξιοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) και ενδεχομένως ούτε η εργοδοτική εισφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας (1,20%)

Με τη νέα μείωση του 2027 –και εφόσον αυτή θα περιοριστεί στη μισή μονάδα– οι ασφαλιστικές εισφορές θα έχουν υποχωρήσει συνολικά κατά 5,9% από το 2019 και μετά και θα βρεθούν κάτω από το 35% και συγκεκριμένα στο 34,66% (από 35,16% που είναι τώρα) πλησιάζοντας τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Οι εργοδοτικές εισφορές από 21,79% που είναι σήμερα θα μειωθούν σε 21,29%, ενώ των εργαζομένων θα μείνουν στο 13,37%.

Η μείωση του μη μισθολογικού κόστους θα συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και των μισθών και μέσω αυτών θα αντισταθμιστεί η απώλεια εσόδων που θα έχει ο ΕΦΚΑ από τη μείωση των εισφορών.

Για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα (1%) αύξησης του κατώτατου μισθού οι ασφαλιστέες αποδοχές αυξάνονται, κατά προσέγγιση, κατά 140 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Με την αύξηση κατά 4,5% που ισχύει στον κατώτατο μισθό από 1/4/2026, οι ασφαλιστέες αποδοχές θα ενισχυθούν περίπου κατά 630 εκατ. ευρώ, που σημαίνει και ανάλογη αύξηση εσόδων που θα ξεπεράσει τα 220 εκατ. ευρώ, ποσό που καλύπτει πλήρως το κόστος της μείωσης κατά μισή μονάδα.

Το σύνολο των εισφορών για τους μισθωτούς (εργοδότη και εργαζόμενου) ανέρχεται σήμερα στο 35,16% και με αυτό το ποσοστό η Ελλάδα έρχεται στην 4η θέση των κρατών με τις υψηλότερες ασφαλιστικές κρατήσεις στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Υψηλές είναι και οι κρατήσεις στον κλάδο σύνταξης. Ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 18,8%. Στην Ελλάδα οι εισφορές σύνταξης (εργοδότη και εργαζομένου) φτάνουν στο 26%. Στη Γαλλία είναι 27,8%, στο Βέλγιο 16,4%, στη Γερμανία 18%, ενώ στην Ιταλία οι εισφορές στον κλάδο σύνταξης φτάνουν στο 33% και είναι οι υψηλότερες στην Ε.Ε. και στον ΟΟΣΑ, με δεύτερη την Ισπανία όπου οι ασφαλιστικές εισφορές για σύνταξη φτάνουν στο 28,3%.

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