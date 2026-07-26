F1: Νικητής ο Νόρις στη Βουδαπέστη

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Ο Βρετανός πρωταθλητής Λάντο Νόρις (McLaren) κέρδισε το Ουγγρικό Γκραν Πρι της Φόρμουλα 1 στην πίστα Χανγκαρόρινγκ,στη Βουδαπέστη, τον 11ο από τους 23 αγώνες αυτής της σεζόν, ενώ ο Ιταλός Κίμι Αντονέλι (Mercedes) διεύρυνε το προβάδισμά του στην κατάταξη του πρωταθλήματος.

Ο νυν παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος ξεκίνησε από την pole position, τερμάτισε μπροστά από τον Ολλανδό Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) και τον Αντονέλι, ο οποίος ξεκίνησε έβδομος και έκανε έναν σπουδαίο αγώνα για να ανέβει στο βάθρο.

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Ακόμη μια ποινή για τον Χάμιλτον ο οποίος παρότι τερμάτισε στις πρώτες θέσεις, δέχθηκε ποινή 5" για υπερβολική ταχύτητα στο pit lane κατά τη διάρκεια του VSC βγαίνοντας εν τέλει πέμπτος.

Στην 6η θέση ο Χάτζαρ, 7ος ο Ράσελ, ενώ τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Λίαμ Λόσον, Νίκο Χούλκενμπεργκ και Άρβιντ Λίντμπλαντ.





1. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:39:56.180

2. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) + 15.080

3. Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) + 18.727

4. Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό/Ferrari) + 23.840

5. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) + 24.540

6. Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία/Red Bull) + 55.488

7. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 57.503

8. Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία/Racing Bulls) + 1 γύρο

9. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Audi) + 1 γύρο

10. Άρβιντ Λίντμπλαντ (Μ. Βρετανία/Racing Bulls) + 1 γύρο