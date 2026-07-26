Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία: Η αντίδραση του ΚΚΕ για την εμπλοκή στον Κόλπο

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ για τη συμμετοχή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot



στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή:





Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία αναχαίτισε βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι για να προστατεύσει διυλιστήρια στο Γιανμπού, επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις της περιοχής του Κόλπου, τους μεγάλους κίνδυνους που προκύπτουν από τη συμμετοχή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, αλλά και τον κίνδυνο ζωής και θανάτου, στον οποίο είναι εκτεθειμένο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που έχει σταλεί εκτός συνόρων.



Η κυβέρνηση της ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο “όλος” ΣΥΡΙΖΑ, είναι υπόλογοι απέναντι στα συμφέροντα του ελληνικού λαού, καθώς έχουν υπερψηφίσει την αποστολή των Patriot με το αντίστοιχο προσωπικό στη Σαουδική Αραβία.



Επιβεβαιώνεται, για μια ακόμη φορά, ότι ο ελληνικός λαός καλείται να χρυσοπληρώσει υπέρογκους πολεμικούς εξοπλισμούς που γίνονται με κριτήριο τη συμμετοχή της χώρας στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς και τη θωράκιση των συμμαχιών του κεφαλαίου, όπως η συμμαχία με το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας.



Καλούμε τον λαό να δυναμώσει την πάλη του για να ανακληθεί εδώ και τώρα η πυροβολαρχία “Patriot” με το προσωπικό που τη συνοδεύει από τη Σαουδική Αραβία, να επιστρέψει το προσωπικό και τα μέσα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές, για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ.

Να κλείσουν εδώ και τώρα η βάση της Σούδας και όλες οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις που αποτελούν ορμητήρια πολέμου και πολεμικό στόχο αντιποίνων. Να δυναμώσει η αναμέτρηση με την επικίνδυνη πολιτική της πολεμικής εμπλοκής που αποτελεί συστατικό στοιχείο της "αντιλαϊκής σταθερότητας", που φέρνει αστάθεια, ανασφάλεια και πολεμικές ανατιμήσεις μεγάλης ακρίβειας για τον λαό.

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