Ηράκλειο: Έρχεται η μεγάλη γιορτή κρητικών προϊόντων και χειροτεχνίας στις Γούβες

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς της οικονομικής και πολιτιστικής ζωής του νησιού ετοιμάζεται να υποδεχθεί η Κρήτη.

Από τις 7 έως τις 9 Αυγούστου 2026, το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (ΔΕΚΚ) στις Γούβες Ηρακλείου θα μετατραπεί σε ένα ζωντανό σταυροδρόμι δημιουργίας, φιλοξενώντας την 25η Ετήσια Έκθεση – Γιορτή Κρητικών Προϊόντων, Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας.

Η διοργάνωση, η οποία φέρει την υπογραφή του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, συμπληρώνει φέτος ένα τέταρτο του αιώνα ζωής. Μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια, η έκθεση έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε κορυφαίο σημείο συνάντησης για τοπικούς παραγωγούς, σύγχρονους χειροτέχνες και επισκέπτες από όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας τη δυναμική της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην επαρχία.

Τριήμερο γαστρονομίας, τέχνης και καινοτομίας

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε δεκάδες περίπτερα και να γνωρίσουν από κοντά:Αγνά κρητικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, κατευθείαν από την κρητική γη.

Μοναδικές οικοτεχνικές δημιουργίες, που μεταφέρουν τη σοφία της παράδοσης στο σήμερα.Χειροτεχνήματα υψηλής αισθητικής, όπου ο παραδοσιακός αργαλειός και η πηλοπλαστική συναντούν τον σύγχρονο σχεδιασμό.Καινοτόμες επιχειρηματικές δράσεις από γυναίκες που τολμούν και επιχειρούν στην Κρήτη.

Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και εξωστρέφεια

Η έκθεση δεν αποτελεί απλώς μια γιορτή προβολής, αλλά έναν στρατηγικό κόμβο δικτύωσης. Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων και των επαγγελματιών, η τόνωση της τοπικής οικονομίας και η προώθηση της εξωστρέφειας των κρητικών επιχειρήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η μεγάλη γιορτή της Κρήτης είναι έτοιμη να ανοίξει τις πύλες της, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και κρητική φιλοξενία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τον τσάκωσαν με την κοκαΐνη - Η κρυφή "καβάτζα" και τα χιλιάδες ευρώ που πρόδωσαν τον dealer