Για σένα: Η Μαρία Τζομπανάκη στη νέα δραματική σειρά του Alpha

Στο «Για Σένα», τη νέα δραματική σειρά του Alpha, η Μαρία Τζομπανάκη θα υποδυθεί την Έλενα Ηλιάδη.

Η Μαρία Τζομπανάκη ενσαρκώνει την Έλενα Ηλιάδη, τη γυναίκα που κράτησε όρθια την οικογένειά της όταν όλα έμοιαζαν να καταρρέουν. Δυναμική, αποφασιστική και βαθιά προστατευτική απέναντι στους τρεις γιους της (Μιχάλης, Χάρης, Φίλιππος), η Έλενα έμαθε από νωρίς ότι τίποτα στη ζωή δεν χαρίζεται. Οι δυσκολίες που αντιμετώπισε τη διαμόρφωσαν σε μια προσωπικότητα που συνδυάζει τη δύναμη με την πειθαρχία και την αγάπη με την αυστηρότητα.

Για την Έλενα, η οικογένεια βρίσκεται πάνω απ’ όλα. Οι γιοι της είναι ολόκληρος ο κόσμος της και δεν θα διστάσει να σταθεί απέναντι σε όποιον θεωρήσει ότι απειλεί την ισορροπία τους. Παρατηρεί τα πάντα, κρίνει τους ανθρώπους με τα δικά της μέτρα και πιστεύει πως η αξιοπρέπεια, η κοινωνική θέση και η εικόνα μιας οικογένειας χτίζονται με κόπο και οφείλουν να προστατεύονται.

Η παρουσία της θα αποδειχθεί καθοριστική μέσα στην οικογένεια Ηλιάδη. Γιατί, πολλές φορές, οι πιο δυνατές αποφάσεις δεν λαμβάνονται από εκείνον που έχει τη μεγαλύτερη δύναμη, αλλά από εκείνον που κρατά ενωμένους όλους τους υπόλοιπους.

Στην καρδιά της ιστορίας του «Για σένα», βρίσκεται ο Φίλιππος (Κίμων Κουρής) και η Μελίνα (Ειρήνη Αγγελοπούλου). Δύο άνθρωποι που συναντιούνται μέσα από μια κοινή μάχη και ανακαλύπτουν σταδιακά ότι τους ενώνουν πολύ περισσότερα απ’ όσα τους χωρίζουν. Καθώς ο έρωτάς τους δοκιμάζεται από μυστικά, οικογενειακές συγκρούσεις και δύσκολες επιλογές, θα βρεθούν αντιμέτωποι όχι μόνο με το παρελθόν, αλλά και με ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι να προστατεύσουν ό,τι θεωρούν δικό τους.

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