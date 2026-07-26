"Ο Μίδας έχει αυτιά γαϊδάρου…": Πρεμιέρα την Τρίτη στη Μονή για τη Θεατρική Ομάδα Μαλεβιζίου

Από τη Μονή Μαλεβιζίου θα ξεκινήσουν φέτος οι παραστάσεις της Θεατρικής Ομάδας του Δήμου Μαλεβιζίου με το έργο "Ο Μίδας έχει αυτιά γαϊδάρου..." του Μανόλη Κορρέ σε σκηνοθεσία του Δομήνικου Ταβερναράκη.

Μια σαρκαστική κωμωδία για το δράμα του ανθρώπου, που το πάθος του για τα πλούτη, γίνεται αρρώστια και φτάνει στον παροξυσμό και την παρανομία. Μέσα από κωμικές σκηνές, ευτράπελα, ρεαλιστικές συγκρούσεις και πικρές αλήθειες σκιαγραφείται η σύγχρονη ελληνική κοινωνία και ο μύθος οδηγείται σε μια ουσιαστική λύτρωση.

Ένας ιδιωτικός υπάλληλος, ο Θεόδωρος Γιώτης, καταπιέζεται και περιφρονείται από τους συναδέλφους και την οικογένειά του. Μόνος του φίλος, ο θυρωρός της πολυκατοικίας, με τον οποίο συζητούν, πίνουν και παίζουν ΠΡΟ-ΠΟ. Μετά από επανειλημμένες ήττες, ο Γιώτης παρουσιάζεται ως ο υπερτυχερός του δελτίου με τα 182 εκατομμύρια. Με αυτή την εξέλιξη οι συμπεριφορές όσων των απαξίωναν αλλάζουν άρδην. Τι θα συμβεί όταν αποκαλυφθεί η αλήθεια και ξεσκεπαστεί το μυστικό;

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Συγγραφέας: Μανόλης Κορρές,

Σκηνοθεσία: Ταβερναράκης Δομήνικος,

Παίζουν με σειρά εμφάνισης: "Ρένα" Αργυρού Μαρία, Γεροντή Μαρία, "Τζένη" Κτιστάκη Μαρία, Κυρικλάκη Ειρήνη, "Λάκης" Λυρώνης Νίκος, "Κυρία της φιλοπτώχου" Ρουσάκη Ρίτα "Γιώτης" Αλεγκάκης Θανάσης, "Μηνάς" Βεϊσάκης Γιώργος, "Μούρτος" Παπαδοσπυριδάκης Μανόλης, "Χωναίου" Δημάκη Εύα Μήτσιου Ελένη, " Όλγα " Ποντικάκη Μαρίνα, Χαριτάκη Εύα, "Ράπτης" Δασκαλάκης Δημήτρης, "Αγλαΐα" Ρουσάκη Ρίτα, "Πολίτης" Παπαδοσπυριδάκης Μανόλης.

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