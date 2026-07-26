Ο Παύλος Πολάκης, το "σχοινί" και ο... "ιπτάμενος" καθηγητής

Αν ψάχνει κανείς για την απόλυτη επιβεβαίωση ότι η πολιτική στην Ελλάδα είναι το πιο σκληρό «σπορ», δεν έχει παρά να ρίξει μια ματιά στο Facebook του Παύλου Πολάκη.

Ο Χανιώτης βουλευτής έβαλε αυτή τη φορά στο στόχαστρο τον Νικόλα Φαραντούρη. Η αφορμή δόθηκε από την κριτική του πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και νυν του ΠΑΣΟΚ προς τον πρώην πρόεδρο του κόμματος.

Χωρίς να χαριστεί ούτε στο δικό του στέλεχος, τον Σωκράτη Φάμελλο –τον οποίο κατηγόρησε ευθέως ότι «υπηρετούσε σχέδιο διάλυσης και ξεφτιλίστηκε»– έστρεψε τα πυρά του προς την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη.

Οι χαρακτηρισμοί «φελλός» και «γυρολόγος» που εκτοξεύθηκαν προς τον κ. Φαραντούρη, μαζί με την οργισμένη προτροπή «γύρνα την έδρα και σιωπή», δείχνουν ότι η μετακίνηση του καθηγητή στο ΠΑΣΟΚ παραμένει μια πολύ ανοιχτή πληγή για την Κουμουνδούρου.

Το δε κλείσιμο της ανάρτησης με την παροιμία «στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για αλλονών σκοινί» δείχνει ότι το κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών έχει περάσει προ πολλού το σημείο μη επιστροφής.

Το σίγουρο είναι ότι το «παραπολιτικό σίριαλ» της κεντροαριστεράς έχει ακόμα πολλά επεισόδια, με το πληκτρολόγιο του Παύλου Πολάκη να παραμένει πάντα... οπλισμένο!!

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