Πανικός σε κατάστημα της FedEx όταν ιγκουάνα βγήκε από δέμα

Σκηνές πανικού, αλλά και άφθονου γέλιου, εκτυλίχθηκαν σε κατάστημα της FedEx στο Μέμφις του Τενεσί, όταν ένα μεγάλο ιγκουάνα πετάχτηκε αιφνιδιαστικά μέσα από το κουτί στο οποίο είχε μεταφερθεί, προκαλώντας την έντρομη αντίδραση των υπαλλήλων.

FedEx workers run screaming after man unboxes live iguana inside store pic.twitter.com/4fbOJOEx6H — New York Post (@nypost) July 24, 2026

Το ερπετό, που ονομάζεται Τάιταν, είχε παραγγελθεί από τον 41χρονο Ρόντερικ Ντάνκαν, ο οποίος πήγε στο κατάστημα για να παραλάβει το νέο του κατοικίδιο. Ο άνδρας είχε επιλέξει να σταλεί το ζώο στο υποκατάστημα της εταιρείας και όχι στο σπίτι του, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Οι εργαζόμενοι φέρεται να πίστευαν αρχικά ότι το δέμα περιείχε κάποιο ψάρι. Όταν πληροφορήθηκαν ότι μέσα βρισκόταν ένα ιγκουάνα, ζήτησαν από τον ιδιοκτήτη να ανοίξει το κουτί, προκειμένου να διαπιστώσουν ότι το ζώο ήταν καλά.







Μόλις, όμως, άνοιξε η συσκευασία, το μεγαλόσωμο ερπετό ξεπήδησε απότομα, διέσχισε τον πάγκο και άρχισε να κινείται μέσα στο κατάστημα. Η αιφνιδιασμένη υπάλληλος απομακρύνθηκε τρέχοντας και φωνάζοντας, ενώ μία εργαζόμενη έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο πάτωμα.

Το περιστατικό καταγράφηκε από τα ειδικά γυαλιά με κάμερα που φορούσε ο Ντάνκαν. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η σκηνή δεν ήταν στημένη, εξηγώντας πως κατέγραφε απλώς τη διαδικασία παραλαβής του κατοικίδιού του.

Όπως ανέφερε, ούτε ο ίδιος περίμενε ότι το ιγκουάνα θα ήταν τόσο μεγάλο, καθώς ήταν σχεδόν διπλάσιο σε μέγεθος από ένα άλλο που είχε ήδη στην κατοχή του. Παρέμεινε, πάντως, ψύχραιμος, γνωρίζοντας ότι το ζώο δεν αποτελούσε κίνδυνο για τους ανθρώπους που βρίσκονταν στον χώρο.

Το βίντεο έγινε γρήγορα δημοφιλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επειδή αρκετοί χρήστες κατηγόρησαν τον ιδιοκτήτη ότι άφησε σκόπιμα το ζώο ελεύθερο για να δημιουργήσει ένα viral στιγμιότυπο, εκείνος δημοσίευσε ολόκληρο το υλικό, επιμένοντας ότι επρόκειτο για ατύχημα.

Μετά την επεισοδιακή άφιξή του, ο Τάιταν μεταφέρθηκε χωρίς άλλα προβλήματα στο σπίτι του νέου ιδιοκτήτη του, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει προσαρμοστεί και εμφανίζεται ιδιαίτερα ήρεμος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μπάρκα: Αποκαλύπτει τι την έκανε να ερωτευτεί τον Φάνη Μπότση



