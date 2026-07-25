Γερμανία: Δασκάλα δηλώνει άρρωστη επί 17 χρόνια, αλλά διεκδικεί πλήρη μισθό - Έρευνα για απάτη

Ερευνα ξεκίνησαν οι γερμανικές αρχές για απάτη σε βάρος μιας δασκάλας από τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, η οποία βρίσκεται σε μόνιμη αναρρωτική άδεια από το 2009 αλλά συνεχίζει να λαμβάνει πλήρεις αποδοχές.

Η υπόθεσή της απασχολεί εχώ και χρόνια τα μέσα ενημέρωσης σε όλη τη Γερμανία και αναζωπυρώθηκε ξανά επειδή προσέφυγε δικαστικά κατά της απόφασης να τεθεί σε συνταξιοδότηση, καθώς σε αυτή την περίπτωση θα λαμβάνει μόνο τη σύνταξή της.

Τελευταία εργαζόταν σε επαγγελματικό κολέγιο στο Βέζελ. Σύμφωνα με τον WDR και το περιοδικό Spiegel, επί πολλά χρόνια υπέβαλε ιατρικές βεβαιώσεις επικαλούμενη ψυχική πάθηση. Αρχικά δεν διατάχθηκε εξέταση από γιατρό της υπηρεσίας. Μόλις φέτος, ένας γιατρός της υπηρεσίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν αναμένεται να επιστρέψει στην εκπαιδευτική υπηρεσία μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Κατόπιν αυτού, η περιφερειακή διοίκηση του Ντίσελντορφ διέταξε στα τέλη Μαΐου την ένταξη της δημοσίου υπαλλήλου σε καθεστώς συνταξιοδότησης. Κατά της απόφασης αυτής, η 62χρονη έχει ήδη καταθέσει προσφυγή στο διοικητικό δικαστήριο του Ντίσελντορφ, όπως επιβεβαίωσε το ίδιο το δικαστήριο.

Μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της προσφυγής, λαμβάνει αποδοχές στο ύψος της σύνταξης. Σύμφωνα με την περιφερειακή διοίκηση, τα ποσά που υπερβαίνουν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα παρακρατούνται προς το παρόν. Αν η εκπαιδευτικός δικαιωθεί, τα ποσά αυτά θα πρέπει να της καταβληθούν αναδρομικά.

Υπόνοιες απάτης και πειθαρχικές διαδικασίες

Παράλληλα, η υπόθεση απασχολεί και τις διωκτικές αρχές. Η εισαγγελία του Ντούισμποργκ διεξάγει έρευνα για υπόθεση κατ’ επάγγελμα απάτης. Υπάρχει η υποψία ότι η εκπαιδευτικός προσποιούνταν τουλάχιστον κατά περιόδους ότι ήταν ανίκανη προς υπηρεσία και ότι στο διάστημα της αναρρωτικής άδειας εργαζόταν ως εναλλακτική θεραπεύτρια (Heilpraktikerin).

Ήδη τον Μάρτιο, οι ερευνητές έκαναν έφοδο στο σπίτι της, κατασχέτοντας έγγραφα και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης. Σύμφωνα με το Spiegel, εντοπίστηκε υλικό που ενδέχεται να έχει αποδεικτική αξία και βρίσκεται αυτή την περίοδο υπό αξιολόγηση. Η έρευνα καλύπτει χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, καθώς τυχόν παλαιότερες πράξεις ενδέχεται πλέον να έχουν παραγραφεί.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη πειθαρχικές διαδικασίες τόσο εις βάρος της εκπαιδευτικού όσο και εις βάρος ενός υπαλλήλου της περιφερειακής διοίκησης του Ντίσελντορφ. Σε αυτόν καταλογίζεται ότι επί σειρά ετών δεν φρόντισε να διαταχθεί επαρκής έλεγχος της μακροχρόνιας ανικανότητας προς υπηρεσία.

Η υπόθεση είχε πυροδοτήσει σε πανεθνικό επίπεδο συζήτηση για τον έλεγχο των δημοσίων υπαλλήλων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αναρρωτική άδεια. Η υπουργός Παιδείας της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Ντορότεε Φέλερ (CDU), είχε χαρακτηρίσει ήδη πέρυσι τα γεγονότα «ασυγχώρητα» και «ανεξήγητα ως προς την έκτασή τους».

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