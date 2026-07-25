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ΚΟΣΜΟΣ

Μπαράζ επιθέσεων από Υεμένη - Οι ελληνικοί Patriot «κλείδωσαν» και κατέρριψαν δεύτερο drone

Patriot
clock 19:15 | 25/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας, προχώρησε, σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου στις 17:05 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής, στην επιτυχή κατάρριψη ενός ακόμη Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος (UAV) στην περιοχή Γιανμπού, το οποίο προερχόταν από Υεμένη.

Υπενθυμίζεται ότι η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας είχε προχωρήσει, νωρίτερα σήμερα, (ώρα Ελλάδας 11:10), στην επιτυχή κατάρριψη Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος (UAV) στην περιοχή Γιανμπού.

Σύμφωνα με στρατιωτικά πηγές, το UAV προερχόταν από Υεμένη.

Το πρωί του Σαββάτου (στις 07:15 ώρα Ελλάδας), η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας είχε καταρρίψει δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από την Υεμένη.

Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική Πυροβολαρχία.

Η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας, όπως τονίζεται από στρατιωτικές πηγές, συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

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