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Ηράκλειο: Αλλαγές στους δρόμους - Σε δημόσια διαβούλευση νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

λοτζια
clock 18:34 | 25/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε δημόσια διαβούλευση τίθενται για 10 ημέρες τα κυκλοφοριακά ζητήματα του 3ου, για το 2026, πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Κυκλοφορίας, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.

Μεταξύ των θεμάτων που περιλαμβάνονται είναι η τοποθέτηση οριοδεικτών σε διάφορα σημεία της πόλης (εκατέρωθεν της οδού Κομνηνών στην συμβολή με την οδό Κονίτσης στον Πόρο, επί της οδού Εφέσου, και στην Παλιά Πόλη), η τροποποίηση του ορίου ταχύτητας κοντά σε σχολικά συγκροτήματα όπου κατασκευάστηκαν υπερυψωμένες διαβάσεις καθώς και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Ερυμάνθου (Βασιλειές), Ηρακλή Μιχελινάκη, Εφόδου, Ανθέων, στην περιοχή Θερίσου, Πόρου, Κατσαμπά και μπροστά από το 2ο Δ.Σ. Βουτών.

Για ενστάσεις και παρατηρήσεις σχετικά με την απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Πελαγία Χαιρέτη, στο email : [email protected] και στο τηλέφωνο 2813409886.

Η λήξη της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται στις 03/08/2026.

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