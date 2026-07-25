Ο άνδρας που συνελήφθη με χειροβομβίδα είχε στόχο τον πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο

Στη σύλληψη ενός άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) στην Αθήνα, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε μία χειροβομβίδα.

Σύμφωνα με το protothema.gr, στόχος του αλλοδαπού ήταν ο πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος.

Το ελληνικό FBI είχε πληροφορίες ότι ο αλλοδαπός επρόκειτο να παραλάβει τη χειροβομβίδα. Αμέσως τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση και τελικά συνελήφθη αμέσως μετά την παραλαβή.

Πώς συνελήφθη

Οι αστυνομικοί που παρακολουθούσαν τις κινήσεις του επενέβησαν πριν από την επίθεση. Ο δράστης εντοπίστηκε σε σπίτι συνεργού του στα νότια προάστια, από όπου φέρεται να παρέλαβε τη χειροβομβίδα που θα χρησιμοποιούσε στο χτύπημα. Οι άνδρες του ελληνικού FBI τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες και κατάσχεσαν το επικίνδυνο αντικείμενο.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά τρία άτομα: ο Αιγύπτιος που φέρεται να είχε αναλάβει την εκτέλεση της επίθεσης, ο συνεργός του στα νότια προάστια, καθώς και ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ο κρατούμενος των φυλακών Διαβατών ήταν εκείνος που φέρεται να έδωσε την εντολή για την επίθεση. Οι αρχές εξετάζουν τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα κίνητρα και τον τελικό στόχο του σχεδίου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι ο εντολέας είχε δώσει οδηγίες στον δράστη να χρησιμοποιήσει τη χειροβομβίδα ακόμη και στην περίπτωση που η κατοικία του δικαστικού λειτουργού φυλασσόταν από αστυνομικούς, με σκοπό να προκληθούν απώλειες από την έκρηξη.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στον σχεδιασμό της επίθεσης.

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