Συνελήφθη κακοποιός με χειροβομβίδα – Είχε ως στόχο το σπίτι εισαγγελικού λειτουργού

Στην εξάρθρωση σχεδιαζόμενης επίθεσης με στόχο την κατοικία δικαστικού λειτουργού προχώρησαν οι αρχές, με το ελληνικό FBI να συλλαμβάνει έναν Αιγύπτιο κακοποιό ο οποίος φέρεται να είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν εδώ και αρκετό διάστημα υπό παρακολούθηση, καθώς οι αρχές είχαν ενδείξεις ότι ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει επίθεση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Αιγύπτιος κακοποιός φέρεται να είχε λάβει εντολή να χτυπήσει την οικία δικαστικού λειτουργού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό ποιος ήταν ο συγκεκριμένος στόχος ή σε ποια περιοχή βρισκόταν το σπίτι.

Οι αστυνομικοί που παρακολουθούσαν τις κινήσεις του επενέβησαν πριν από την επίθεση. Ο δράστης εντοπίστηκε σε σπίτι συνεργού του στα νότια προάστια, από όπου φέρεται να παρέλαβε τη χειροβομβίδα που θα χρησιμοποιούσε στο χτύπημα. Οι άνδρες του ελληνικού FBI τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες και κατάσχεσαν το επικίνδυνο αντικείμενο.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά τρία άτομα: ο Αιγύπτιος που φέρεται να είχε αναλάβει την εκτέλεση της επίθεσης, ο συνεργός του στα νότια προάστια, καθώς και ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ο κρατούμενος των φυλακών Διαβατών ήταν εκείνος που φέρεται να έδωσε την εντολή για την επίθεση. Οι αρχές εξετάζουν τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα κίνητρα και τον τελικό στόχο του σχεδίου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι ο εντολέας είχε δώσει οδηγίες στον δράστη να χρησιμοποιήσει τη χειροβομβίδα ακόμη και στην περίπτωση που η κατοικία του δικαστικού λειτουργού φυλασσόταν από αστυνομικούς, με σκοπό να προκληθούν απώλειες από την έκρηξη.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στον σχεδιασμό της επίθεσης.

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