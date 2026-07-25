ΣΑΒ.25 Ιου 2026 15:55
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Άφησε σημείωμα ότι θα αυτοκτονούσε και τη βρήκαν σε παραλία

παραλία συννεφιά
clock 14:24 | 25/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Με ένα απίστευτο περιστατικό ήρθαν αντιμέτωπο το ΕΚΑΒ και η αστυνομία στα Χανιά τα ξημερώματα του Σαββάτου (25/7), όταν , σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr δύο ανήλικα παιδιά από τη Νορβηγία, ειδοποίησαν ότι η μητέρα τους, είχε αφήσει σημείωμα αυτοκτονίας, στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας.

Η κινητοποίηση ήταν αστραπιαία και η γυναίκα βρέθηκε στην παραλία, χωρίς να διατρέχει κανένα κίνδυνο. Αρχικά το συμβάν εκλήφθηκε ως φάρσα ή παρανόηση, αλλά ο εισαγγελέας διέταξε την αναγκαστική προσαγωγή της στη  ψυχιατρική, όπου θα εξεταστεί από γιατρό, ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση.

Πάντως η προγραμματισμένη αναχώρηση της οικογένειας για την Νορβηγία είναι για σήμερα Σάββατο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΒΟΑΚ: Τα λάδια στο δρόμο και ο τραγικός χαμός του 55χρονου μοτοσικλετιστή

Σοβαρό τροχαίο στην Ηρακλείου - Μοιρών - Στο νοσοκομείο βρέφος και ένας 57χρονος

Άνοιξε η Πύλη Παντοκράτορα με τη μόνιμη έκθεση «Ηράκλειο – 40 Αιώνες Ιστορίας» (εικόνες - βίντεο)

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Παραλία Χανιά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis