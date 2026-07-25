Ο «Σκουπιδιάρης» δήμαρχος: Μεταμφιέστηκε για να μάθει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης του

Ο Μπιλ Πεντούτο άφησε για λίγο το γραφείο δημάρχου και ανέβηκε σε απορριμματοφόρο, φορώντας αμφίεση για να συνοδεύσει δημοτικούς υπαλλήλους χωρίς να τον αναγνωρίσουν.

Με το ψευδώνυμο «Εντ Τσάντγουικ», ο τότε δήμαρχος του Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ συμμετείχε σε διαφορετικές δημοτικές υπηρεσίες, χωρίς οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν την πραγματική του ταυτότητα. Η μεταμφίεση πραγματοποιήθηκε το 2014, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Πεντούτο, και καταγράφηκε από την αμερικανική εκπομπή «Undercover Boss», η οποία παρουσιάζει ηγέτες που κρύβουν την ταυτότητά τους για να εργαστούν δίπλα στους υπαλλήλους των οργανισμών τους.

Από το δημαρχείο στο απορριμματοφόρο

Για να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, ο Μπιλ Πεντούτο φόρεσε μια μακριά γκρίζα περούκα, ψεύτικη γενειάδα, γυαλιά και ρούχα εργασίας. Η διαδικασία του μακιγιάζ διαρκούσε περίπου δύο ώρες κάθε ημέρα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του CBS, ο δήμαρχος εργάστηκε σε τέσσερις διαφορετικούς τομείς κατά τη διάρκεια της εμπειρίας. Μία από τις αποστολές του ήταν να συνοδεύσει ομάδα της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στην αποκομιδή απορριμμάτων.

Παράλληλα, εργάστηκε ως ξυλουργός που συνεργάζεται με τη δημοτική αρχή κατοικίας, βοηθώντας στην τοποθέτηση πορτών σε κατοικίες. Σε άλλη δραστηριότητα, ακολούθησε έναν συντονιστή που βοηθούσε κατοίκους οι οποίοι προσπαθούσαν να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία. Ο δήμαρχος συμμετείχε επίσης στη Διεύθυνση Δασοκομίας του Τμήματος Δημοσίων Έργων, χρησιμοποιώντας αλυσοπρίονο για την απομάκρυνση νεκρών δέντρων. Τα γυρίσματα κράτησαν λιγότερο από μία εβδομάδα.

Ο Πεντούτο ανέφερε ότι ξεκινούσε την ημέρα του περίπου στις 5 το πρωί, περνούσε από τη διαδικασία του μακιγιάζ, εργαζόταν στους ρόλους που του είχε αναθέσει η εκπομπή και στη συνέχεια επέστρεφε στα επίσημα καθήκοντά του ως δήμαρχος. Οι εργαζόμενοι γνώριζαν ότι βρίσκονταν μπροστά σε κάμερες, αλλά δεν ήξεραν την πραγματική ταυτότητα του νέου συναδέλφου τους.

Τους είχαν ενημερώσει ότι ο «Εντ Τσάντγουικ», ένας υποτιθέμενος εργαζόμενος από το Κεντάκι, συμμετείχε σε τηλεοπτικό διαγωνισμό και έπρεπε να μάθει διαφορετικά επαγγέλματα. Ωστόσο, ένας εργαζόμενος άρχισε να υποψιάζεται ότι ο δήθεν εργάτης δεν είχε αρκετή εμπειρία στη χρήση αλυσοπρίονου και τελικά κατάλαβε ότι επρόκειτο για τον ίδιο τον δήμαρχο. Το CBS Pittsburgh ανέφερε ότι ο δήμαρχος αντιμετώπισε βάρδιες που έφταναν περίπου τις 16 ώρες. Ο ίδιος περιέγραψε την εμπειρία ως εξαντλητική και παραδέχτηκε ότι δεν είχε ιδιαίτερες γνώσεις σε εργαλεία όπως πριόνια και τρυπάνια.

Το τέλος της εκπομπής έφερε βοήθεια στους εργαζόμενους

Ο Πεντούτο εξήγησε ότι δέχτηκε να συμμετάσχει επειδή ήταν μια σπάνια ευκαιρία να ακούσει τι έλεγαν οι εργαζόμενοι για τη διοίκηση της πόλης όταν πίστευαν ότι ο δήμαρχος δεν βρισκόταν κοντά τους. Εκτός από το να γνωρίσει την καθημερινότητα των δημοτικών υπηρεσιών, ήθελε να παρουσιάσει σε ολόκληρη τη χώρα τις αλλαγές που περνούσε το Πίτσμπουργκ και να αναδείξει τη δουλειά των ανθρώπων που φροντίζουν καθημερινά την πόλη.

Στο τέλος του προγράμματος, ο δήμαρχος αποκάλυψε την πραγματική του ταυτότητα και ανακοίνωσε περίπου 155.000 δολάρια σε παροχές για τέσσερις εργαζόμενους. Τα χρήματα θα χρησιμοποιούνταν για έξοδα όπως εκπαίδευση, κατοικία και προσωπικά σχέδια. Η προέλευση όμως των χρημάτων προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις. Μέρος της χρηματοδότησης θα προερχόταν από τοπικές εταιρείες και οργανισμούς, ενώ 25.000 δολάρια είχαν αρχικά προσφερθεί από το VisitPittsburgh, έναν οργανισμό που χρηματοδοτείται εν μέρει από δημόσια έσοδα.

Σύμφωνα με τον τοπικό σταθμό WPXI, ο Πεντούτο αργότερα απέσυρε αυτή τη συνεισφορά λόγω της διαμάχης. Το ποσό αντικαταστάθηκε από δωρεές 15.000 δολαρίων από έναν σύλλογο αποφοίτων και 10.000 δολαρίων από την Huntington Bank. Το επεισόδιο με τίτλο **«Mayor of Pittsburgh»** προβλήθηκε από το CBS στις 21 Δεκεμβρίου 2014. Τότε ο Μπιλ Πεντούτο ήταν 50 ετών και ολοκλήρωνε τον πρώτο χρόνο της θητείας του ως δήμαρχος της αμερικανικής πόλης.

Πηγή: Gazzetta.gr

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