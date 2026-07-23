Ιαπωνία: Τα σορτς των ανδρών στη δουλειά φέρνουν παράπονα για τριχωτά πόδια εν μέσω καύσωνα

Η πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής του Τόκιο να ενθαρρύνει τους άνδρες να φορούν σορτς στην εργασία, ώστε να αντιμετωπίσουν τον ακραίο καύσωνα του ιαπωνικού καλοκαιριού, έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση, με ορισμένες γυναίκες να κάνουν λόγο ακόμη και για… «παρενόχληση από τις τρίχες στα πόδια».

Το νέο πρόγραμμα «Tokyo Cool Biz», που προωθεί η κυβερνήτης του Τόκιο, Γιούρικο Κοΐκε, επιτρέπει στους εργαζομένους να αντικαταστήσουν το παραδοσιακό κοστούμι και τη γραβάτα με πιο άνετα ρούχα, όπως μπλουζάκια, αθλητικά παπούτσια και σορτς.

Στόχος είναι να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι να αντεπεξέλθουν στις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, περιορίζοντας παράλληλα τη χρήση κλιματισμού.







Αντιδράσεις για τις… τριχωτές γάμπες



Παρότι αρκετοί υποδέχθηκαν θετικά τη χαλάρωση του ενδυματολογικού κώδικα, δεν έλειψαν οι αντιδράσεις.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίστηκε ο όρος «sunehara», από τη λέξη sune (κνήμη), περιγράφοντας τη δυσφορία που, όπως υποστηρίζουν ορισμένες γυναίκες, προκαλεί η θέα των τριχωτών ποδιών ανδρών συναδέλφων στο γραφείο.

Παράλληλα, αρκετές εργαζόμενες υποστηρίζουν ότι εξακολουθούν να αισθάνονται κοινωνική πίεση να φορούν καλσόν όταν τα πόδια τους είναι εκτεθειμένα, κάτι που θεωρούν άνιση μεταχείριση σε σχέση με τους άνδρες.

Ο αξιωματούχος της Μητροπολιτικής Κυβέρνησης του Τόκιο, Νομπορού Γουατανάμπε, δήλωσε στο BBC ότι ο στόχος της πρωτοβουλίας δεν είναι να επιβάλει συγκεκριμένο ντύσιμο.

«Θέλουμε να δώσουμε περισσότερες επιλογές στους ανθρώπους εν μέσω της ακραίας ζέστης, όχι να τους πούμε τι να φορέσουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα, αρκεί η ενδυμασία να μην προσβάλλει κανέναν», ανέφερε.

Σχεδόν μοιρασμένες οι απόψεις



Έρευνα της Gorilla Clinic τον Ιούνιο έδειξε ότι το 53,5% των ερωτηθέντων διαφωνεί με τη χρήση σορτς στον χώρο εργασίας, ενώ το 46,5% τάσσεται υπέρ.







Όσοι αντιτίθενται στο μέτρο επικαλούνται κυρίως λόγους που σχετίζονται με τη σωματική εμφάνιση και την τριχοφυΐα. Σύμφωνα με την κλινική, οι γυναίκες ήταν σημαντικά περισσότερες μεταξύ όσων συμμετείχαν στην έρευνα, γεγονός που υποδηλώνει μεγαλύτερη επιφύλαξη απέναντι στην εικόνα ανδρών συναδέλφων με γυμνά πόδια.

Αυξήθηκε το ενδιαφέρον για αποτρίχωση



Ο διευθυντής της Gorilla Clinic, Ακιφούμι Φουνατσού, ανέφερε ότι παρατηρεί αυξημένο ενδιαφέρον από άνδρες για αποτρίχωση με λέιζερ.

Όπως εξήγησε, πολλοί δεν προσέρχονται πλέον μόνο για αισθητικούς λόγους, αλλά επειδή θεωρούν πως αποτελεί ζήτημα κοινωνικής ευγένειας όταν φορούν σορτς στον εργασιακό χώρο.

Ρεκόρ ζέστης στην Ιαπωνία



Η πρωτοβουλία εφαρμόζεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ιαπωνία βιώνει πρωτοφανείς θερμοκρασίες.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας έχει εισαγάγει τον όρο «kokusho-bi», δηλαδή «ημέρα ακραίας ζέστης», όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει το κοινό.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Υπηρεσίας Πυροσβεστικής και Διαχείρισης Καταστροφών, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ 4.580 άτομα χρειάστηκε να νοσηλευθούν λόγω της έντονης ζέστης.

Νέες συνήθειες απέναντι στον καύσωνα



Εκτός από την ενυδάτωση και τη χρήση κλιματισμού, οι Ιάπωνες στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε προϊόντα που βοηθούν στην αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών, όπως ρούχα με ενσωματωμένους ανεμιστήρες, δροσιστικές πετσέτες μίας χρήσης, ομπρέλες προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία και τη θερμότητα, καθώς και φορητούς ανεμιστήρες χειρός.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η προσαρμογή του οργανισμού στις υψηλές θερμοκρασίες απαιτεί αρκετές εβδομάδες, ενώ η υψηλή υγρασία που επικρατεί στην Ιαπωνία δυσκολεύει την εξάτμιση του ιδρώτα, μειώνοντας τη φυσική ικανότητα του σώματος να δροσίζεται.

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