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GOSSIP - LIFESTYLE

Ξεκούκης: "Mου άρεσε το ράσο, αλλά η ζωή μου δεν ήταν αντάξιά του"

ξεκουκης
clock 15:00 | 22/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Πέτρος Ξεκούκης βρέθηκε στην εκπομπή "Καλύτερα Αργά" ο οποίος, μεταξύ άλλων, μίλησε και για τη σχέση του με την πίστη, αλλά και για το Άγιον Όρος.

«Ο μπαμπάς μου δεν ήταν πολύ της εκκλησίας, αλλά ήταν η μητέρα μου. Ο αδελφός της γιαγιάς μου ήταν μοναχός στο Άγιο Όρος. Εγώ έχω επισκεφθεί το Άγιον Όρος πάνω από 90 φορές.

Πολλές φορές σκέφτηκα να μείνω στο Άγιον Όρος, αλλά η ζωή μου δεν ήταν αντάξιά του. Οπότε, πάντα δίσταζα. Ναι μεν μου άρεσε, αλλά έλεγα ότι αν φορέσω το ράσο και δω μια όμορφη κοπέλα μπροστά μου, τι θα κάνω; Οπότε, είπα ότι καλύτερα να μην το φορέσω…», είπε ο Πέτρος Ξεκούκης.

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