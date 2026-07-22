Κρήτη: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη 23 Ιουλίου – Στο «κίτρινο» όλο το νησί

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Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Κρήτη, καθώς για την Πέμπτη 23 Ιουλίου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ολόκληρο το νησί.

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, όλες οι περιοχές της Κρήτης βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 3 («κίτρινο»), γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από κατοίκους και επισκέπτες.

⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Πέμπτη 23/07







🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣σε:







📍 περιοχές #Αττικής & #Εύβοιας







📍 νησιά Π.Ε. #Ρόδου







🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας







ℹ️ https://t.co/rAEzmqBTXX pic.twitter.com/GdX4UCsJm6 — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 22, 2026

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η καύση ξερών χόρτων ή η χρήση εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες, ενώ υπενθυμίζεται η ανάγκη άμεσης ενημέρωσης της Πυροσβεστικής σε περίπτωση που εντοπιστεί καπνός ή εστία φωτιάς.

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