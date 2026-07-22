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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη 23 Ιουλίου – Στο «κίτρινο» όλο το νησί

πυροσβεστική
clock 13:44 | 22/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Κρήτη, καθώς για την Πέμπτη 23 Ιουλίου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ολόκληρο το νησί.

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, όλες οι περιοχές της Κρήτης βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 3 («κίτρινο»), γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από κατοίκους και επισκέπτες.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η καύση ξερών χόρτων ή η χρήση εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες, ενώ υπενθυμίζεται η ανάγκη άμεσης ενημέρωσης της Πυροσβεστικής σε περίπτωση που εντοπιστεί καπνός ή εστία φωτιάς.

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