Κρήτη: Περιοριστικοί όροι στον κτηνοτρόφο για την επίθεση με ψαλίδι κουράς προβάτων

Στην ανακρίτρια Χανίων οδηγήθηκε την Τρίτη (21/7) προκειμένου να απολογηθεί ο 57χρονος που συνελήφθη στην Κίσσαμο για επεισόδιο με 65χρονο συγχωριανό του για να αφεθεί στη συνέχεια ελεύθερος με τον όρο να μην πλησιάζει τον παθόντα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

Το περιστατικό, σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένος Τετάρτης, όταν ο 57χρονος φέρεται να έβαλε τα πρόβατά του να βοσκήσουν σε ξένο χωράφι. Όταν ο 65χρονος ιδιοκτήτης τού ζήτησε εξηγήσεις, ακολούθησε έντονη λεκτική αντιπαράθεση και, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 57χρονος τον τραυμάτισε στο χέρι με ψαλίδι κουράς προβάτων.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια υπέβαλε μήνυση, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν το ψαλίδι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Παράλληλα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 57χρονου διαπιστώθηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων, καθώς βρέθηκε δεμένος σκύλος χωρίς τα προβλεπόμενα στοιχεία και έγγραφα. Για την υπόθεση συνελήφθη και η σύζυγός του, ενώ της επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο.

πηγή: zarpanews.gr

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