ΤΕΤ.22 Ιου 2026 10:31
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ήρθαν στην Κρήτη για... διακοπές - Έκλεψαν αυτοκίνητο, μηχανή και μοτοποδήλατο!

μηχανή
clock 09:25 | 22/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Απίστευτη η παράνομη δράση δύο ανήλικων Ολλανδών τουριστών, ηλικίας 16 και 17 ετών, οι οποίοι ήρθαν στην Κρήτη για διακοπές και κατέληξαν με χειροπέδες.

Οι δύο φίλοι, οι οποίοι παραθέριζαν στα Μάταλα μαζί με τον πατέρα του ενός εκ των δύο, φέρονται να έκλεψαν ένα ΙΧ αυτοκίνητο, μία δίκυκλη μοτοσικλέτα και ένα μοτοποδήλατο!

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων κατήγγειλαν τις κλοπές στο ΑΤ Φαιστού και δεν άργησε η σύλληψη των δύο ανηλίκων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αρνήθηκαν να σταματήσουν σε σήμα των αστυνομικών και όπως διαπιστώθηκε, ο ένας οδηγούσε το κλεμμένο αυτοκίνητο και ο άλλος την κλεμμένη μηχανή!

Οι ανήλικοι συνελήφθησαν καθώς και ο 50χρονος πατέρας ενός εκ των δύο.

Τα κλεμμένα οχήματα επεστράφησαν στους ιδιοκτήτες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Νέο κύμα μεταναστευτικών αφίξεων – 130 διασώσεις σε μία ημέρα

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Δικαστική έρευνα για τις συμβάσεις – Τι εξετάζεται στην Κρήτη

Ανεμογεννήτρια χωρίς έλικες: Δεν γυρίζει ποτέ κι όμως παράγει ρεύμα

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Δικαστική έρευνα για τις συμβάσεις – Τι εξετάζεται στην Κρήτη

Ο θόρυβος των δρόμων αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον



 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κλοπές Ολλανδοί Ματαλα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis