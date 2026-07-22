Ήρθαν στην Κρήτη για... διακοπές - Έκλεψαν αυτοκίνητο, μηχανή και μοτοποδήλατο!

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Απίστευτη η παράνομη δράση δύο ανήλικων Ολλανδών τουριστών, ηλικίας 16 και 17 ετών, οι οποίοι ήρθαν στην Κρήτη για διακοπές και κατέληξαν με χειροπέδες.

Οι δύο φίλοι, οι οποίοι παραθέριζαν στα Μάταλα μαζί με τον πατέρα του ενός εκ των δύο, φέρονται να έκλεψαν ένα ΙΧ αυτοκίνητο, μία δίκυκλη μοτοσικλέτα και ένα μοτοποδήλατο!

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων κατήγγειλαν τις κλοπές στο ΑΤ Φαιστού και δεν άργησε η σύλληψη των δύο ανηλίκων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αρνήθηκαν να σταματήσουν σε σήμα των αστυνομικών και όπως διαπιστώθηκε, ο ένας οδηγούσε το κλεμμένο αυτοκίνητο και ο άλλος την κλεμμένη μηχανή!

Οι ανήλικοι συνελήφθησαν καθώς και ο 50χρονος πατέρας ενός εκ των δύο.

Τα κλεμμένα οχήματα επεστράφησαν στους ιδιοκτήτες.

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