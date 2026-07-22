Βουλή: Ψηφίστηκε στην Ολομέλεια η κατάργηση των περικοπών σε συντάξεις χηρείας

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Με την ψήφο της πλειοψηφίας εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».

Μετά την ψήφισή του, το νομοσχέδιο οδεύει προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προκειμένου να τεθούν σε ισχύ οι νέες διατάξεις που αφορούν χιλιάδες πολίτες.

Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις

Ανάμεσα στις διατάξεις που ξεχωρίζουν περιλαμβάνονται:

η θεσμοθέτηση και επέκταση του θεσμού του Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ),

η ενίσχυση των προγραμμάτων Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες,

η κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας,

νέες ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής,

καθώς και η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών.

Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χηρείας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάταξη που καταργεί τις περικοπές στις συντάξεις λόγω θανάτου (συντάξεις χηρείας), οι οποίες προβλέπονταν μετά την πάροδο τριών ετών όταν ο δικαιούχος εργαζόταν ή λάμβανε άλλη σύνταξη.

Η αλλαγή αφορά χιλιάδες δικαιούχους, οι οποίοι πλέον θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τη σύνταξη χηρείας χωρίς τη μείωση που προέβλεπε το προηγούμενο καθεστώς.

Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ

Το νομοσχέδιο ενισχύει τον θεσμό του Προσωπικού Βοηθού, ο οποίος έχει ως στόχο να διευκολύνει την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία, προσφέροντας εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, προβλέπονται παρεμβάσεις για την ενίσχυση της πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματικότερη υποστήριξή τους.

Απαγόρευση ηλεκτρικών πατινιών για ανήλικους κάτω των 17 ετών

Σημαντική αλλαγή εισάγεται και στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, καθώς πλέον απαγορεύεται η χρήση τους από ανήλικους που δεν έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, μετά την αύξηση των ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται ηλεκτρικά πατίνια, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές.

Στόχος η ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας

Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το νέο νομοθετικό πλαίσιο αποσκοπεί στην ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία, στη στήριξη των οικογενειών και στην αντιμετώπιση χρόνιων ζητημάτων που απασχολούσαν επί σειρά ετών τους δικαιούχους συντάξεων χηρείας.

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή, απομένει πλέον η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ώστε οι νέες διατάξεις να τεθούν επίσημα σε εφαρμογή.

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