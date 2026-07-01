ΤΡΙ.21 Ιου 2026 17:04
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΥΓΕΙΑ

Ο θόρυβος των δρόμων αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Νόσος Πάρκινσον
clock 07:47 | 22/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η μακροχρόνια έκθεση στον θόρυβο που προκαλείται από την οδική κυκλοφορία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου του Πάρκινσον, όπως διαπιστώνει μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «JAMA Neurology».

Στη μελέτη διερευνήθηκαν στοιχεία για πάνω από τρία εκατομμύρια άτομα στη Δανία, ηλικίας άνω των 40 ετών, που παρακολουθήθηκαν για 13 χρόνια, κατά μέσο όρο. Ως υψηλό επίπεδο θορύβου ορίστηκαν τα 60 ντεσιμπέλ και ο θόρυβος υπολογίστηκε με βάση τις διευθύνσεις διαμονής των συμμετεχόντων σε πέντε διαφορετικά έτη και σε διαφορετικά χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Διαπιστώθηκε ότι όσοι εκτίθενται σε μεγάλο θόρυβο είναι συχνότερα άνδρες, ζουν μόνοι, έχουν χαμηλότερο εισόδημα και ζουν σε περιοχές που έχουν λιγότερους χώρους πρασίνου κοντά τους και υψηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Στα αποτελέσματα της μελέτης συνυπολογίστηκαν κοινωνικοδημογραφικοί παράγοντες, η ατμοσφαιρική ρύπανση, το κάπνισμα, η σωματική δραστηριότητα και η πρόσβαση σε χώρους πρασίνου. Τελικά διαπιστώθηκε ότι η μακροχρόνια έκθεση στον θόρυβο των δρόμων στην περιοχή κατοικίας συσχετίστηκε με υψηλότερο κίνδυνο για νόσο του Πάρκινσον. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι εκτίθενται σε επίμονο θόρυβο, ακόμα και νυχτερινές ώρες, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται ο ύπνος τους και να έχουν υψηλότερα επίπεδα στρες. Αντίθετα, όσοι ζουν σε σπίτια με ήσυχη πρόσοψη έχουν μικρότερο κίνδυνο για εμφάνιση Πάρκινσον, καθώς έχουν τη δυνατότητα να απομονωθούν σε πιο ήσυχους χώρους.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν τη σημασία της ησυχίας στις γειτονιές όπου υπάρχουν κατοικίες, κάτι που θα πρέπει να τίθεται στο επίκεντρο του αστικού σχεδιασμού και της κατασκευής κατοικιών.

Διαβάστε επίσης 

SOS από τους γιατρούς: Πώς οι υψηλές θερμοκρασίες πυροδοτούν εμφράγματα και εγκεφαλικά

Πώς το καθημερινό περπάτημα μπορεί να αλλάξει το σώμα – Τα οφέλη για την υγεία

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πάρκινσον Θορυβος Δρόμος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis