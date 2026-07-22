Τα ζώδια της Τετάρτης

Κριός



Κριέ μου, έντονα συναισθήματα έρχονται στην επιφάνεια και δυσκολεύεσαι να δεις τα πράγματα με ψυχραιμία. Από το πρωί είσαι σε μια φάση που θέλεις να ξεφύγεις από όλα αυτά που σε πιέζουν και νιώθεις πως δε σε αφήνουν να λειτουργήσεις μια ασφάλεια και μια άνεση. Είναι σημαντικό να είσαι αρκετά πιο προσεκτικός σε οικονομικά θέματα και δοσοληψίες μέσα στη μέρα, γιατί τα λάθη είναι πολύ πιθανά. Προκύπτουν διλήμματα και πιέσεις που σε κάνουν έντονο και πιο νευρικό μέσα στη μέρα και επιμένεις σε όσα θεωρείς πως έχεις δίκιο.

Ταύρος



Ταύρε μου, υπάρχουν παρασκήνια με τους απέναντι και παίζει να φανερωθούν. Από την άλλη, κάποιες καταστάσεις σε έχουν κουράσει και αυτό σε κάνει να παίρνεις αποστάσεις και να εστιάζεις περισσότερο στα της δουλειάς. Θέλει όμως ρέγουλα, γιατί επιμένεις σε πράγματα και δεν αφήνεις τις εξελίξεις να ξεφύγουν από τον έλεγχο, πράγμα που δημιουργεί εντάσεις με τους απέναντι. Έξοδα και περίεργα οικονομικά σε κάνουν καχύποπτο, ενώ οι αποστάσεις που δημιουργούνται φέρνουν μαζί τους και μια παγωμάρα. Και μέσα στη σχέση σου υπάρχει ένα περίεργο κλίμα σήμερα.

Δίδυμοι



Σήμερα, Δίδυμέ μου, το πρόγραμμα είναι αρκετά γεμάτο και προσπαθείς να τα διαχειριστείς όλα μαζί ταυτόχρονα. Από το πρωί, είναι σημαντικό να διαχωρίσεις κάποια πράγματα και να μην αφήσεις διάφορους αχρείαστους να εμπλακούν στον τρόπο που κινείσαι και στο πώς κάνεις τα πράγματα. Παράλληλα, έχεις αμφιβολίες για κάποια κοντινά σου άτομα. Κολλάς σε διάφορα και ο τρόπος που εκφράζεις τις απόψεις σου είναι απόλυτος και σκληρός. Ενώ θέλεις να δεις τα πράγματα εναλλακτικά, κινείσαι νευρικά και απότομα.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, ενώ εστιάζεις στα πλάνα σου αρκετά και θέλεις να τα δουλέψεις, αντιλαμβάνεσαι πως υπάρχουν διάφορα μέσα στη μέρα που δημιουργούν κωλύματα που χρειάζεται να επεξεργαστείς παράλληλα. Από το πρωί κιόλας, υπάρχουν στη δουλειά σκηνικά που σε κουράζουν ψυχολογικά και θέλεις να φύγεις, να ξεφύγεις για να αποσυμπιεστείς. Επιμένεις όμως στο να τα φέρεις στα μέτρα σου. διάφορες σπόντες που πέφτουν στην αντίληψή σου σε κάνουν υπερβολικά καχύποπτο στον τρόπο που κινείσαι και νιώθεις πως μπορεί να εκτεθείς στα καλά καθούμενα. Και στα προσωπικά σου έχεις μια τέτοια στάση σήμερα.

Λέων



Λέοντά μου, περίεργο το μουντ που έχεις σήμερα. Από το πρωί θέλεις να ξεφύγεις και να χαλαρώσεις, αλλά και να ασχοληθείς με πράγματα που θα σε χαλαρώσουν και θα σου δώσουν μια άνεση στο να ξεφύγεις. Ωστόσο, είναι σημαντικό να δώσεις βάση σε καταστάσεις που έρχονται στο προσκήνιο με συνεργάτες, γιατί τα πράγματα γίνονται πιεστικά και δυσκολεύεσαι να τα διαχειριστείς και να κρατήσεις ισορροπίες χωρίς εντάσεις. Παράλληλα, το να δουλέψεις ταυτόχρονα πολλά κομμάτια δημιουργεί μια διάσπαση και κουράζεσαι πιο εύκολα. Κι επειδή μειώνεται η υπομονή σου, γίνεσαι απόλυτος.

Παρθένος



Σήμερα, Παρθένε μου, θέλει προσοχή ο τρόπος που κινείσαι και ανταποκρίνεσαι σε συζητήσεις που γίνονται μέσα στη μέρα. Από το πρωί, τα πράγματα είναι κάπως έντονα και τα σενάρια που κάνεις είναι κομμάτι υπερβολικά. Είναι σημαντικό να είσαι προσεκτικός σε ό,τι αφορά οικονομικά ζητήματα – κοινά κυρίως – και να τα οργανώσεις καλύτερα. Επίσης, κάποιες ξαφνικές αλλαγές στη δουλειά σε αναγκάζουν να αναπροσαρμοστείς, αλλά και να σκεφτείς πως πολλά πρέπει να τα ξεκινήσεις ξανά από την αρχή. Προσπάθησε να κινηθείς ευέλικτα και να μη σκαλώσεις σε λεπτομέρειες.

Ζυγός



Ζυγέ μου, σήμερα είναι πιο εύκολο να λειτουργήσεις αμυντικά. Διάφορα που παρατηρείς από το πρωί σε κάνουν επιφυλακτικό, αλλά και έντονο σε αντιδράσεις και κινήσεις. Ανασφάλειες επηρεάζουν σημαντικά την οπτική σου, αλλά και τις συναναστροφές σου μέσα στη μέρα. Επιμένεις περισσότερο σε κάποια πράγματα και οι πισινές που κρατάς δε σε αφήνουν να κινηθείς ευέλικτα. Καλό είναι να μην βασιστείς σε λεγόμενα φίλων και συνεργατών, αλλά και να προσέξεις τα οικονομικά σου παραπάνω. Ιδίως όταν παίζουν δοσοληψίες.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, περίεργα τα πράγματα σήμερα. Υπάρχει μια κούραση και μια ανάγκη-επιθυμία σου να ξεφύγεις από τη ρουτίνα και από την πίεση που υπάρχει αυτές τις μέρες, χωρίς όμως να αφήσεις τον έλεγχο των καταστάσεων. Νευρικότητα, υπερένταση και ένα άγχος για το πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα και όλο αυτό βγαίνει προς τα έξω με αρκετή υπερβολή. Είναι σημαντικό να οργανωθείς καλύτερα και να αποφύγεις έντονες αντιδράσεις, αλλά και να πιέσεις καταστάσεις να πάρεις την τροπή που θέλεις.

Τοξότης



Σήμερα, Τοξότη μου, η κούραση που έχεις είναι αρκετή και κάπου θέλεις να ξεφύγεις και να ασχοληθείς με πιο χαρούμενα πράγματα. Ωστόσο, επειδή οι εξελίξεις τρέχουν θέλει να κάνεις λίγη υπομονή σήμερα και να διαχειριστείς καλύτερα την ενέργειά σου για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Εντάσεις με συνεργάτες και αποκαλύψεις δημιουργούν αντιπαραθέσεις και αποστάσεις, αλλά και έντονες κουβέντες που μπορεί να τραβήξουν τα πράγματα στα άκρα. Πάρε λίγο χρόνο για τον εαυτό σου και βάλε τα πράγματα σε μια σειρά πριν ανακοινώσεις το οτιδήποτε.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, σήμερα νιώθεις κάπως άβολα με πολλά που βλέπεις και παρατηρείς. Μέσα στην παρέα υπάρχουν σκηνικά που σε προβληματίζουν και σε βάζουν σε υπόνοιες πως υπάρχουν διάφορα παρασκηνιακά και με όλη αυτή την πίεση θέλεις απλά να ξεφύγεις και να χαλαρώσεις. Είναι πολύ κουραστικό όλο αυτό, γιατί οι αμφιβολίες σε κάνουν να αναθεωρείς πολλά. Στο κομμάτι της δουλειάς, προκύπτουν διλήμματα που σε ζορίζουν για το ποια κατεύθυνση πρέπει να πάρεις κι αυτή η βιασύνη σε κάνει απότομο και έντονο.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, σήμερα στη δουλειά τα πράγματα είναι περίεργα και θολά σε αρκετά σημεία. Από το πρωί, η συνεννόηση, αλλά και ο τρόπος που βλέπεις εσύ τα πράγματα είναι αρκετά διαστρεβλωμένος και επιμένεις σε δικά σου κομμάτια. Το πείσμα δε βοηθά στο να πάρεις αποφάσεις και θέλει προσοχή σε αντιδράσεις και σε υπερβολικές κινήσεις και συμπεριφορές με τους απέναντι, αλλά και στον τρόπο που θα εκφράσεις τις αντιρρήσεις σου. Υπάρχουν ιδέες που κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον σου παραπάνω, θέλει όμως καλύτερη οργάνωση για να μην παραμελήσεις άλλα κομμάτια, ασχολούμενος με αυτές.

Ιχθύς



Σήμερα, Ιχθύ μου, έχεις ανάγκη για μια ανανέωση σε πολλά πράγματα και στο να νιώσεις πιο ασφαλής. Ο τρόπος που εκφράζεσαι έρχεται σε πρώτο πλάνο και είναι σημαντικό να προσέξεις ποιους εμπιστεύεσαι να ακούσεις. Το παρασκήνιο σε κρατά σε μια υπερένταση και μπορεί πολλά από αυτά που παρατηρείς και ακούς μέσα στη μέρα να σε σοκάρουν και να σε τσιτώσουν. Η υπερβολή επικρατεί. Στα οικονομικά, θέλει προσοχή αν είσαι σε φάση που οργανώνεις κάποιο ταξιδάκι και να κάνεις ένα διπλοτσεκάρισμα.