Βορίζια: Η άμεση επέμβαση απέτρεψε τα χειρότερα – Ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν στην κατάσβεση

Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας, των εναέριων μέσων, των εθελοντών και των κατοίκων απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στον οικισμό των Βοριζίων, στον Δήμο Φαιστού.

Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ, λόγω της μικρής απόστασής της από τα σπίτια, ενεργοποιήθηκε προληπτικά το 112. Δεν κινδύνευσαν κατοικίες ή ανθρώπινες ζωές.

Ο Δήμος Φαιστού ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να τηρούν τα μέτρα πρόληψης καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Συγκεκριμένα:

Η άμεση κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και η συντονισμένη δράση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή των Βοριζίων του Δήμου Φαιστού, σε ιδιαίτερα μικρή απόσταση από τον οικισμό.

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Από τα πρώτα λεπτά της εκδήλωσης της φωτιάς αναπτύχθηκε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα, τρία οχήματα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φαιστού, καθώς και κάτοικοι από τα Βορίζια και τις γύρω κοινότητες με τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα. Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή ιδιωτών που διέθεσαν υδροφόρα οχήματα και βυτία, ενισχύοντας την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Εξαιτίας της εγγύτητας της πυρκαγιάς στον οικισμό ενεργοποιήθηκε το 112 της Πολιτικής Προστασίας. Παρά την σοβαρότητα του περιστατικού, η ταχύτητα της επέμβασης και η συνεργασία όλων όσοι βρέθηκαν στο πεδίο είχαν ως αποτέλεσμα να μην τεθούν σε κίνδυνο κατοικίες και ανθρώπινες ζωές.

Ο Δήμος Φαιστού παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και καλεί τους πολίτες να τηρούν με απόλυτη συνέπεια τα μέτρα πρόληψης, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος εκδήλωσης νέων πυρκαγιών.

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Παρότι ο Δήμαρχος Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης, απουσίαζε εκτός Δήμου λόγω προγραμματισμένων υποχρεώσεων, βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς και τους Αντιδημάρχους που συντόνιζαν τις ενέργειες του Δήμου στο πεδίο, ενημερωνόμενος συνεχώς για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και την πορεία της επιχείρησης. Ο Δήμαρχος εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το Πυροσβεστικό Σώμα, την Πολιτική Προστασία, την Ελληνική Αστυνομία, την Περιφέρεια Κρήτης, τα πληρώματα των εναέριων μέσων, τους εργαζόμενους και τα στελέχη του Δήμου Φαιστού, τους εθελοντές, τους αγρότες και όλους τους πολίτες που συνέδραμαν με κάθε διαθέσιμο μέσο, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης και ουσιαστική προσφορά στην κοινή προσπάθεια για την προστασία της κοινότητας.

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