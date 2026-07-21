ΤΡΙ.21 Ιου 2026 21:51
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Σύγκρουση πλοίων στη Σούδα: ΕΔΕ διέταξε ο Κικίλιας – Στα Χανιά ο Β' Υπαρχηγός του Λιμενικού

σύγκρουση πλοίων
clock 17:09 | 21/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση του Λιμεναρχείου Χανίων για την επακούμβηση που σημειώθηκε το πρωί στο λιμάνι της Σούδας, όταν το επιβατηγό πλοίο «Έλυρος», κατά τη διαδικασία απόπλου του για το δρομολόγιο Χανιά – Πειραιάς, ήρθε σε επαφή με το φορτηγό πλοίο «Ιωσήφ».

Για την υπόθεση έχει διαταχθεί ο σχηματισμός δικογραφίας, υπό την εποπτεία της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

O Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλςη Κικίλιας διέταξε την άμεση διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για το περιστατικό της σύγκρουσης των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας.

Σε δήλωσή του γνωστοποίησε ότι έδωσε σχετική εντολή προς τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, με σκοπό να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στο συμβάν. «Για τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, έδωσα εντολή στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος για τη διενέργεια ΕΔΕ, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος», αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Παράλληλα, με εντολή του μεταβαίνει στα Χανιά ο Β' Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος, Αντιναύαρχος Ευστράτιος Δρακούλης, ο οποίος είναι αρμόδιος για θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, το «Έλυρος» κρίθηκε αξιόπλοο και έλαβε άδεια να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του, ενώ για το φορτηγό «Ιωσήφ» παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση απόπλου μέχρι νεότερης απόφασης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σύγκρουση Πλοίων Σουδα Δικογραφία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis