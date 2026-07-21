Σύγκρουση πλοίων στη Σούδα: ΕΔΕ διέταξε ο Κικίλιας – Στα Χανιά ο Β' Υπαρχηγός του Λιμενικού

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση του Λιμεναρχείου Χανίων για την επακούμβηση που σημειώθηκε το πρωί στο λιμάνι της Σούδας, όταν το επιβατηγό πλοίο «Έλυρος», κατά τη διαδικασία απόπλου του για το δρομολόγιο Χανιά – Πειραιάς, ήρθε σε επαφή με το φορτηγό πλοίο «Ιωσήφ».

Για την υπόθεση έχει διαταχθεί ο σχηματισμός δικογραφίας, υπό την εποπτεία της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

O Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλςη Κικίλιας διέταξε την άμεση διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για το περιστατικό της σύγκρουσης των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας.

Σε δήλωσή του γνωστοποίησε ότι έδωσε σχετική εντολή προς τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, με σκοπό να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στο συμβάν. «Για τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, έδωσα εντολή στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος για τη διενέργεια ΕΔΕ, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος», αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Παράλληλα, με εντολή του μεταβαίνει στα Χανιά ο Β' Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος, Αντιναύαρχος Ευστράτιος Δρακούλης, ο οποίος είναι αρμόδιος για θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

Για τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, έδωσα εντολή στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος για τη διενέργεια ΕΔΕ, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.







Παράλληλα, στα Χανιά μεταβαίνει ο Υπαρχηγός του Λ.Σ., σχηματίζεται δικογραφία και θα επιβληθούν… — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) July 21, 2026

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, το «Έλυρος» κρίθηκε αξιόπλοο και έλαβε άδεια να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του, ενώ για το φορτηγό «Ιωσήφ» παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση απόπλου μέχρι νεότερης απόφασης.

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